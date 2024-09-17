Привіз послання від путіна: Шойгу прибув до Ірану з неанонсованим візитом

Секретар Радбезу рф Сергій Шойгу прибув з неанонсованим візитом до Ірану. Він все встиг зустрітись з секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Акбаром Ахмадяном. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.

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У вівторок, 17 вересня, шойгу з неанонсованим візитом прибув до Ірану. Російські ЗМІ, які поширили цю інформацію також оприлюднили фрагмент зустрічі російського посадовця з секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Акбаром Ахмадяном.

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Як пише іранський телеканал IRIB Шойгу вже зустрівся з іранським лідером та передав йому послання від президента рф вололодимира путіна.

Нагадаємо

Напередодні президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що іранський уряд не постачав росії ракети та інше озброєння для війни в Україні. Водночас іранський лідер підкреслив, що Тегеран має повне право на співпрацю з москвою у власних інтересах.