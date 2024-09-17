Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу прибыл с неанонсированным визитом в Иран. Он встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана и передал послание от Путина иранскому лидеру.
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу прибыл с неанонсированным визитом в Иран. Он все успел встретиться с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадяном. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
Во вторник, 17 сентября, Шойгу с неанонсированным визитом прибыл в Иран. Российские СМИ, которые распространили эту информацию, также обнародовали фрагмент со встречи российского чиновника с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадяном.
Дополнение
Как пишет иранский телеканал IRIB Шойгу уже встретился с иранским лидером и передал ему послание от президента рф владимира путина.
Напомним,
Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что иранское правительство не поставляло России ракеты и другое вооружение для войны в Украине. В то же время иранский лидер подчеркнул, что Тегеран имеет полное право на сотрудничество с Москвой в собственных интересах.