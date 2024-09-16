Президент Ірану заперечив постачання зброї до росії

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що його уряд не передавав росії жодної зброї з моменту приходу до влади у серпні. Про це він заявив під час пресконференції передає Mehr, передає УНН.

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Ми не постачали зброю росії. - сказав Пезешкіян.

Водночас він наголосив, що Іран і росія мають "право" підтримувати відносини. Також за його словами, війну в Україні спровокували країни НАТО, порушивши обіцянку не розширюватися на схід.

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Окрім того, Пезешкіан високо оцінив роль Китаю в примиренні Ірану та Саудівської Аравії та сприянні співпраці в регіоні. Він запевнив, що Тегеран продовжить співпрацю зі своїми партнерами.

Іран продовжить розвивати відносини з Росією, Китаєм і країнами БРІКС - наголосив президент Ірану Масуд Пезешкіян.

Нагадаємо

Глава МЗС Ірану Саєд Аббас Аракчі спростував інформацію про постачання балістичних ракет росії. Він розкритикував США та європейські країни за дії на основі помилкових даних розвідки.

Проте Sky News пише, що судно Port Olya 3 перевезло близько 220 балістичних ракет малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

Окрім того, Франція, Німеччина та Велика Британія (E3) виступили зі спільною заявою, засудивши експорт іранських балістичних ракет до росії та заявили, що вживуть негайних заходів для скасування двосторонніх угод з Іраном про авіасполучення та анонсували інші обмеження.