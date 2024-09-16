Президент Ирана отрицает поставки оружия в Россию

Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что его правительство не передавало России ни одного оружия с момента прихода к власти в августе. Об этом он заявил во время пресс-конференции передает Mehr, передает УНН.

Детали

Мы не поставляли оружие россии. - сказал Пезешкиян.

В то же время он отметил, что Иран и Россия имеют "право" поддерживать отношения. Также по его словам, войну в Украине спровоцировали страны НАТО, нарушив обещание не расширяться на восток.

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Кроме того, Пезешкиан высоко оценил роль Китая в примирении Ирана и Саудовской Аравии и содействии сотрудничеству в регионе. Он заверил, что Тегеран продолжит сотрудничество со своими партнерами.

Иран продолжит развивать отношения с Россией, Китаем и странами БРИКС - подчеркнул президент Ирана Масуд Пезешкиян.

Напомним

Глава МИД Ирана Саед Аббас Аракчи опроверг информацию о поставках баллистических ракет россии. Он раскритиковал США и европейские страны за действия на основе ложных данных разведки.

Однако Sky News пишет, что судно Port Olya 3 перевезло около 220 баллистических ракет малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.

Кроме того, Франция, Германия и Великобритания (E3) выступили с совместным заявлением, осудив экспорт иранских баллистических ракет в Россию и заявили, что примут немедленные меры для отмены двусторонних соглашений с Ираном об авиасообщении и анонсировали другие ограничения.