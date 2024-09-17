Визит секретаря совета безопасности рф Сергея Шойгу в Иран может свидетельствовать о том, что россия ищет пути для получения нового оружия от союзников. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.

Детали

Секретарь совета безопасности рф Сергей Шойгу совершил визит в Иран - второй раз за два месяца. Незадолго до этого он посетил Северную Корею и Сирию. Такая дипломатическая активность может свидетельствовать о том, что россия ищет пути для получения нового оружия от союзников - говорится в сообщении.

В ЦПИ отмечают, что хоть и Иран отрицает любые факты предоставления России оружия, недавно западные медиа сообщили о предоставлении россиянам около 200 баллистических ракет, а в обмен на это страна стремится получить российские самолеты Су-35, или же расширить сотрудничество по созданию ядерного оружия.

На фоне появления этой информации США и Великобритания высказывали опасения, что рф уже делится с Ираном технологиями и информацией для создания оружия массового уничтожения - добавили в Центре.

Напомним,

Секретарь совбеза рф Сергей Шойгу прибыл с неанонсированным визитом в Иран. Он уже успел встретиться с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадяном.