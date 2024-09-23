В ЦПД опровергла слухи о якобы избиении языкового инспектора в Ивано-Франковске
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации опроверг слухи об избиении "языкового инспектора" в Ивано-Франковске. Полиция подтвердила отсутствие сообщений о преступлениях на языковой почве в городе.
В социальных сетях распространяется сообщение о якобы избиении в Ивано-Франковске мужчины, который стал "языковым инспектором", но это - фейк. Об этом сообщила пресс-служба Центра противодействия дезинформации при СНБО, пишет УНН.
Верифицировав информацию в Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области, Центр сообщает, что за последнее время в городе не было никаких сообщений о каких-либо преступлениях, совершенных на языковой почве,
Детали
Подобные фейки активно распространяет российская пропаганда для создания иллюзии раскола в украинском обществе вокруг языкового вопроса.
Также стоит заметить, что инициатива о "языковых инспекторах" не работает, она лишь была озвучена на уровне идеи, чем воспользовалась роспропаганда,
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