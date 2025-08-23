$41.220.00
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 27430 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 27935 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 28262 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 18146 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 41441 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 31279 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 29400 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25437 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24892 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14003 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
У Харкові позашляховик зіштовхнувся з тролейбусом та автобусом, постраждало 8 людей

Київ • УНН

 • 88 перегляди

У Харкові на проспекті Героїв Харкова сталася ДТП за участю автомобіля Toyota, тролейбуса та автобуса. Внаслідок аварії госпіталізовано восьмеро людей, включаючи 16-річну дівчину.

У Харкові позашляховик зіштовхнувся з тролейбусом та автобусом, постраждало 8 людей

У Харкові на проспекті Героїв Харкова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Toyota, тролейбуса та автобуса. Внаслідок аварії постраждали восьмеро людей. Про це пише УНН із посиланням на поліцію Харківської області.

Деталі

За даними правоохоронців, травмувано шість пасажирів громадського транспорту, серед яких 16-річна дівчина, а також водій і пасажир легковика. Усіх постраждалих госпіталізовано.

На місці події працює слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області та патрульна поліція. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до ЄРДР.

Нагадаємо

У Харкові 16 серпня водійка Nissan виїхала на тротуар, збивши 20-річну жінку та її п'ятимісячну дитину. Постраждалих доставили до лікарні з травмами.

ДТП на трасі Київ-Одеса: Citroën зіткнувся з Volvo, троє загиблих, серед них - дитина18.08.25, 17:06 • 4289 переглядiв

Вероніка Марченко

