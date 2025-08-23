У Харкові позашляховик зіштовхнувся з тролейбусом та автобусом, постраждало 8 людей
Київ • УНН
У Харкові на проспекті Героїв Харкова сталася ДТП за участю автомобіля Toyota, тролейбуса та автобуса. Внаслідок аварії госпіталізовано восьмеро людей, включаючи 16-річну дівчину.
У Харкові на проспекті Героїв Харкова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Toyota, тролейбуса та автобуса. Внаслідок аварії постраждали восьмеро людей. Про це пише УНН із посиланням на поліцію Харківської області.
Деталі
За даними правоохоронців, травмувано шість пасажирів громадського транспорту, серед яких 16-річна дівчина, а також водій і пасажир легковика. Усіх постраждалих госпіталізовано.
На місці події працює слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області та патрульна поліція. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до ЄРДР.
Нагадаємо
У Харкові 16 серпня водійка Nissan виїхала на тротуар, збивши 20-річну жінку та її п'ятимісячну дитину. Постраждалих доставили до лікарні з травмами.
ДТП на трасі Київ-Одеса: Citroën зіткнувся з Volvo, троє загиблих, серед них - дитина18.08.25, 17:06 • 4289 переглядiв