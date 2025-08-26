Заявление членов формата Украина-Бенилюкс: война рф должна быть прекращена восстановлением прочного мира

Члены нового формата Украина-Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) в совместном заявлении подчеркнули, что война россии должна быть немедленно прекращена восстановлением всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, который гарантирует безопасность и стабильность Украины и Европы на основе норм и принципов международного права, передает УНН.

Детали

Мы, министры иностранных дел Украины, Люксембурга и Бельгии, а также Генеральный директор по вопросам европейского сотрудничества Министерства иностранных дел Нидерландов, встретились в Одессе 26 августа 2025 года на встрече высокого уровня в формате Украина-Бенилюкс - говорится в совместном заявлении.

В совместном заявлении, в частности, Люксембург, Бельгия, а также Генеральный директор по вопросам европейского сотрудничества Министерства иностранных дел Нидерландов, заявляют, что подтверждают свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды.

Мы самым решительным образом осуждаем продолжающуюся агрессивную войну россии против Украины и едины с народом Украины в его мужественной защите свободы, демократии и международного порядка, основанного на правилах. Мы подчеркиваем, что агрессивная война россии должна быть немедленно прекращена восстановлением всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, который гарантирует безопасность и стабильность Украины и Европы на основе норм и принципов международного права - говорится в заявлении. - говорится в заявлении.

Когда наступит мир, нельзя просто доверять путину, нужны гарантии безопасности для Украины - Карни

Также в заявлении отмечается, что ответственность за преступление агрессии против Украины и ее народа имеет решающее значение. Поэтому страны подтверждают свое участие в процессе создания Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Страны Бенилюкса будут продолжать поддерживать Украину с точки зрения гуманитарной, военной, финансовой, политической и реконструкционной помощи столько, сколько потребуется. Мы твердо настроены поддерживать Украину в удовлетворении ее финансовых потребностей и помогать Украине в долгосрочном восстановлении и реконструкции. Мы поддерживаем все усилия, направленные на обеспечение справедливости и возмещение ущерба жертвам. Мы также будем продолжать согласовывать действия ЕС по поддержке и введению ограничительных мер против россии - говорится в заявлении.

Члены формата Украина-Бенилюкс отмечают, что их совместный визит в Одессу сегодня отражает непоколебимую поддержку стран Бенилюкса в обеспечении безопасности жизненно важных зерновых маршрутов через Черное море, которые имеют решающее значение для глобальной продовольственной безопасности, региональной стабильности и экономики Украины.

Мы вновь подтверждаем неотъемлемое право Украины выбирать свою судьбу на основе Устава ООН и международного права. Страны Бенилюкса подтверждают свою приверженность поддержке Украины на ее пути к членству в ЕС. Страны Бенилюкса также подтверждают, что будущее Украины - в НАТО, и что они будут продолжать сопровождать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО - говорится в заявлении.

Страны Бенилюкса привержены гуманитарным приоритетам, включая безопасное возвращение всех военнопленных и гражданских лиц Украины, включая детей, насильственно перемещенных, перемещенных или депортированных россией. С этой целью они поддерживают международные инициативы и механизмы, такие как #BringKidsBackUA, для обеспечения справедливости и воссоединения семей.

Украина рассчитывает на помощь партнеров в деле возвращения детей - Зеленский

Мы соглашаемся углублять наше практическое сотрудничество в таких приоритетных сферах, как безопасность и оборона, гуманитарное разминирование, подотчетность, реформа сектора юстиции, энергетическая устойчивость, торговля и инвестиции, связь, цифровая трансформация, кибербезопасность и борьба с гибридными угрозами. Мы также подчеркиваем важность прозрачности, инклюзивности и принципов устойчивого развития и устойчивости процесса восстановления Украины - указывается в заявлении.

Формат Украина-Бенилюкс подчеркивает их совместное обязательство поддерживать Украину и их приверженность регулярному диалогу и координации, развивая и дополняя прочное, продуктивное двустороннее сотрудничество с каждой из стран Бенилюкса.

Госсекретарь США и европейские министры обсудили совместные шаги для остановки войны

Справка

Это совместное заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, вице-премьер-министра, министра иностранных дел и внешней торговли, министра развития, сотрудничества и гуманитарных вопросов Люксембурга Ксавье Беттеля, вице-премьер-министра и министра иностранных дел, европейских дел и сотрудничества в развитии Бельгии Максима Прево и Генерального директора по вопросам европейского сотрудничества Министерства иностранных дел Нидерландов Хелен Баккер.

Дополнение

21 июля глава МИД объявил о начале нового формата сотрудничества Украина - Бенилюкс. Формат объединит Украину с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом.