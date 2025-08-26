Заявление членов формата Украина-Бенилюкс: война рф должна быть прекращена восстановлением прочного мира

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Эксклюзив
12:42 • 5294 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
10:16 • 29848 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
11:34 • 17592 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
Эксклюзив
11:32 • 29280 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23 • 18175 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 94407 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 50811 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 51823 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 174227 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 94731 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
63%
749мм
Популярные новости
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа26 августа, 03:18 • 50354 просмотра
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"26 августа, 04:58 • 51091 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 66102 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 54452 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 22984 просмотра
публикации
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
12:42 • 5296 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:32 • 29281 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 56003 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников26 августа, 06:24 • 94409 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 148833 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Кароль Навроцкий
Дэвид Л. Грэндж
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Польша
Реклама
УНН Lite
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 24012 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 67517 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 34541 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 148833 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 80249 просмотра
Актуальное
Боеприпасы
Нефть
Беспилотный летательный аппарат
Пистолет
Гривна

Заявление членов формата Украина-Бенилюкс: война рф должна быть прекращена восстановлением прочного мира

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Представители Украины и стран Бенилюкса в Одессе осудили агрессию рф и подтвердили поддержку суверенитета Украины. Они подчеркнули необходимость прекращения войны и восстановления мира.

Заявление членов формата Украина-Бенилюкс: война рф должна быть прекращена восстановлением прочного мира

Члены нового формата Украина-Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) в совместном заявлении подчеркнули, что война россии должна быть немедленно прекращена восстановлением всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, который гарантирует безопасность и стабильность Украины и Европы на основе норм и принципов международного права, передает УНН.

Детали

Мы, министры иностранных дел Украины, Люксембурга и Бельгии, а также Генеральный директор по вопросам европейского сотрудничества Министерства иностранных дел Нидерландов, встретились в Одессе 26 августа 2025 года на встрече высокого уровня в формате Украина-Бенилюкс 

- говорится в совместном заявлении.

В совместном заявлении, в частности, Люксембург, Бельгия, а также Генеральный директор по вопросам европейского сотрудничества Министерства иностранных дел Нидерландов, заявляют, что подтверждают свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды.

Мы самым решительным образом осуждаем продолжающуюся агрессивную войну россии против Украины и едины с народом Украины в его мужественной защите свободы, демократии и международного порядка, основанного на правилах. Мы подчеркиваем, что агрессивная война россии должна быть немедленно прекращена восстановлением всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, который гарантирует безопасность и стабильность Украины и Европы на основе норм и принципов международного права - говорится в заявлении.

- говорится в заявлении.

Когда наступит мир, нельзя просто доверять путину, нужны гарантии безопасности для Украины - Карни24.08.2025, 14:06 • 5002 просмотра

Также в заявлении отмечается, что ответственность за преступление агрессии против Украины и ее народа имеет решающее значение. Поэтому страны подтверждают свое участие в процессе создания Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Страны Бенилюкса будут продолжать поддерживать Украину с точки зрения гуманитарной, военной, финансовой, политической и реконструкционной помощи столько, сколько потребуется. Мы твердо настроены поддерживать Украину в удовлетворении ее финансовых потребностей и помогать Украине в долгосрочном восстановлении и реконструкции. Мы поддерживаем все усилия, направленные на обеспечение справедливости и возмещение ущерба жертвам. Мы также будем продолжать согласовывать действия ЕС по поддержке и введению ограничительных мер против россии

- говорится в заявлении.

Члены формата Украина-Бенилюкс отмечают, что их совместный визит в Одессу сегодня отражает непоколебимую поддержку стран Бенилюкса в обеспечении безопасности жизненно важных зерновых маршрутов через Черное море, которые имеют решающее значение для глобальной продовольственной безопасности, региональной стабильности и экономики Украины.

Мы вновь подтверждаем неотъемлемое право Украины выбирать свою судьбу на основе Устава ООН и международного права. Страны Бенилюкса подтверждают свою приверженность поддержке Украины на ее пути к членству в ЕС. Страны Бенилюкса также подтверждают, что будущее Украины - в НАТО, и что они будут продолжать сопровождать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО

- говорится в заявлении.

Страны Бенилюкса привержены гуманитарным приоритетам, включая безопасное возвращение всех военнопленных и гражданских лиц Украины, включая детей, насильственно перемещенных, перемещенных или депортированных россией. С этой целью они поддерживают международные инициативы и механизмы, такие как #BringKidsBackUA, для обеспечения справедливости и воссоединения семей.

Украина рассчитывает на помощь партнеров в деле возвращения детей - Зеленский10.07.2025, 17:08 • 6037 просмотров

Мы соглашаемся углублять наше практическое сотрудничество в таких приоритетных сферах, как безопасность и оборона, гуманитарное разминирование, подотчетность, реформа сектора юстиции, энергетическая устойчивость, торговля и инвестиции, связь, цифровая трансформация, кибербезопасность и борьба с гибридными угрозами. Мы также подчеркиваем важность прозрачности, инклюзивности и принципов устойчивого развития и устойчивости процесса восстановления Украины

- указывается в заявлении.

Формат Украина-Бенилюкс подчеркивает их совместное обязательство поддерживать Украину и их приверженность регулярному диалогу и координации, развивая и дополняя прочное, продуктивное двустороннее сотрудничество с каждой из стран Бенилюкса.

Госсекретарь США и европейские министры обсудили совместные шаги для остановки войны26.08.2025, 02:17 • 2738 просмотров

Справка

Это совместное заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, вице-премьер-министра, министра иностранных дел и внешней торговли, министра развития, сотрудничества и гуманитарных вопросов Люксембурга Ксавье Беттеля, вице-премьер-министра и министра иностранных дел, европейских дел и сотрудничества в развитии Бельгии Максима Прево и Генерального директора по вопросам европейского сотрудничества Министерства иностранных дел Нидерландов Хелен Баккер.

Дополнение

21 июля глава МИД объявил о начале нового формата сотрудничества Украина - Бенилюкс. Формат объединит Украину с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом.

Анна Мурашко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Электроэнергия
Ребенок
Конвенция ООН о правах ребенка
Андрей Сибига
Министерство иностранных дел Украины
НАТО
Организация Объединенных Наций
Европейский Союз
Люксембург
Черное море
Бельгия
Европа
Нидерланды
Украина
Одесса