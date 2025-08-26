$41.430.15
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Заява членів формату Україна-Бенілюкс: війна рф має бути припинена відновленням міцного миру

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Представники України та країн Бенілюксу в Одесі засудили агресію рф та підтвердили підтримку суверенітету України. Вони наголосили на необхідності припинення війни та відновлення миру.

Заява членів формату Україна-Бенілюкс: війна рф має бути припинена відновленням міцного миру

Члени нового формату Україна-Бенілюкс (Бельгія, Нідерланди і Люксембург) у спільній заяві наголосили, що війна росії має бути негайно припинена відновленням всеохоплюючого, справедливого та міцного миру, який гарантує безпеку та стабільність України та Європи на основі норм та принципів міжнародного права, передає УНН.

Деталі

Ми, міністри закордонних справ України, Люксембургу та Бельгії, а також Генеральний директор з питань європейського співробітництва Міністерства закордонних справ Нідерландів, зустрілися в Одесі 26 серпня 2025 року на зустрічі високого рівня у форматі Україна-Бенілюкс 

- йдеться в спільній заяві.

У спільні заяві, зокрема, Люксембург, Бельгія, а також Генеральний директор з питань європейського співробітництва Міністерства закордонних справ Нідерландів, заявляють, що підтверджують свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води.

Ми найрішучіше засуджуємо триваючу агресивну війну росії проти України та єдині з народом України в його мужньому захисті свободи, демократії та міжнародного порядку, заснованого на правилах. Ми наголошуємо, що агресивна війна росії має бути негайно припинена відновленням всеохоплюючого, справедливого та міцного миру, який гарантує безпеку та стабільність України та Європи на основі норм та принципів міжнародного права - йдеться в заяві.

- йдеться в заяві.

Коли настане мир, не можна просто довіряти путіну, потрібні гарантії безпеки для України - Карні24.08.25, 14:06 • 4998 переглядiв

Також в заяві зазначається, що відповідальність за злочин агресії проти України та її народу має вирішальне значення. Тому країни підтверджують свою участь у процесі створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Країни Бенілюксу продовжуватимуть підтримувати Україну з точки зору гуманітарної, військової, фінансової, політичної та реконструкційної допомоги стільки, скільки буде потрібно. Ми твердо налаштовані підтримувати Україну у задоволенні її фінансових потреб та допомагати Україні у довгостроковому відновленні та реконструкції. Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на забезпечення справедливості та відшкодування збитків жертвам. Ми також продовжуватимемо узгоджувати дії ЄС щодо підтримки та запровадження обмежувальних заходів проти росії

- йдеться в заяві.

Члени формату Україна-Бенілюкс зазначають, що їх спільний візит до Одеси сьогодні відображає непохитну підтримку країн Бенілюксу у забезпеченні безпеки життєво важливих зернових маршрутів через Чорне море, які мають вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки, регіональної стабільності та економіки України.

Ми знову підтверджуємо невід'ємне право України обирати свою долю на основі Статуту ООН та міжнародного права. Країни Бенілюксу підтверджують свою відданість підтримці України на її шляху до членства в ЄС. Країни Бенілюксу також підтверджують, що майбутнє України - в НАТО, і що вони продовжуватимуть супроводжувати її на незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО

- йдеться в заяві.

Країни Бенілюксу віддані гуманітарним пріоритетам, включаючи безпечне повернення всіх військовополонених та цивільних осіб України, включаючи дітей, насильно переміщених, переміщених або депортованих росією. З цією метою вони підтримують міжнародні ініціативи та механізми, такі як #BringKidsBackUA, для забезпечення справедливості та возз'єднання сімей.

Україна розраховує на допомогу партнерів у справі повернення дітей - Зеленський 10.07.25, 17:08 • 6037 переглядiв

Ми погоджуємося поглиблювати нашу практичну співпрацю в таких пріоритетних сферах, як безпека та оборона, гуманітарне розмінування, підзвітність, реформа сектору юстиції, енергетична стійкість, торгівля та інвестиції, зв'язок, цифрова трансформація, кібербезпека та боротьба з гібридними загрозами. Ми також наголошуємо на важливості прозорості, інклюзивності та принципів сталого розвитку та стійкості процесу відновлення України

- вказується в заяві.

Формат Україна-Бенілюкс підкреслює їх спільне зобов'язання підтримувати Україну та їх відданість регулярному діалогу та координації, розвиваючи та доповнюючи міцну, продуктивну двосторонню співпрацю з кожною з країн Бенілюксу.

Держсекретар США та європейські міністри обговорили спільні кроки для зупинення війни26.08.25, 02:17 • 2738 переглядiв

Довідка

Це спільна заява міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, віце-прем'єр-міністра, міністр закордонних справ та зовнішньої торгівлі, міністра розвитку, співробітництва та гуманітарних питань Люксембургу Ксав'єра Беттеля, віце-прем'єр-міністра та міністра закордонних справ, європейських справ та співробітництва в розвитку Бельгії Максима Прево та Генерального директора з питань європейського співробітництва Міністерства закордонних справ Нідерландів Гелен Баккер.

Доповнення

21 липня глава МЗС оголосив про започаткування нового формату співпраці Україна - Бенілюкс. Формат об'єднає Україну з Бельгією, Нідерландами та Люксембургом.

Анна Мурашко

