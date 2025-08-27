В случае стабильной эпидемической ситуации в регионе возможен временный допуск невакцинированных детей - Минздрав

Руководитель учебного заведения имеет право решать, допускать ли к обучению невакцинированных детей. В случае стабильной эпидемической ситуации в регионе возможен временный допуск невакцинированных детей, однако во время вспышек инфекций будут действовать ограничения для безопасности вакцинированных учеников. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в интервью в программе "Є Розмова", передает УНН.

Детали

Норма закона, которая уже действует много лет, она говорит о том, что руководитель учебного заведения, при поступлении или зачислении ребенка в учебное заведение, принимает решение о допуске или недопуске. Норма также говорит о том, что при условии стабильной эпидемической ситуации, то есть тогда, когда нет вспышек, нет каких-либо индикаторов ухудшения эпидемической ситуации, руководитель учебных заведений может допустить большее количество невакцинированных детей в школу, особенно когда речь идет о определенном количестве временных противопоказаний, то есть когда ребенку отсрочили проведение прививки на один, на два, на три месяца - сказал Кузин.

По его словам, такое правило предоставлено руководителю учебного заведения.

Если в области мы регистрируем вспышку кори, если мы регистрируем вспышку других инфекционных заболеваний, как краснуха, то в таких случаях в учебных заведениях должно быть ограничение таких детей, потому что допуск таких детей будет создавать дополнительные риски. Мы работаем с МОН, чтобы эта норма работала максимально эффективно. Не как карательный механизм, а как механизм управления безопасностью в учебном заведении, потому что никто не хочет, чтобы вакцинированный ребенок, придя в школу, получил какое-то инфекционное заболевание сугубо из-за того, что большой слой детей, которые не получили такую прививку - добавил Кузин.

Напомним

В Минздраве напомнили о необходимости вакцинации детей перед школой и объяснили необходимость этого. Дети могут иметь постоянные или временные противопоказания к проведению прививок.