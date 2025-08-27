$41.400.03
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
В случае стабильной эпидемической ситуации в регионе возможен временный допуск невакцинированных детей - Минздрав

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Руководители учебных заведений имеют право решать допуск невакцинированных детей к обучению. Ограничения возможны во время вспышек инфекций, но не как карательный механизм.

В случае стабильной эпидемической ситуации в регионе возможен временный допуск невакцинированных детей - Минздрав

Руководитель учебного заведения имеет право решать, допускать ли к обучению невакцинированных детей. В случае стабильной эпидемической ситуации в регионе возможен временный допуск невакцинированных детей, однако во время вспышек инфекций будут действовать ограничения для безопасности вакцинированных учеников. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в интервью в программе "Є Розмова", передает УНН.

Детали

Норма закона, которая уже действует много лет, она говорит о том, что руководитель учебного заведения, при поступлении или зачислении ребенка в учебное заведение, принимает решение о допуске или недопуске. Норма также говорит о том, что при условии стабильной эпидемической ситуации, то есть тогда, когда нет вспышек, нет каких-либо индикаторов ухудшения эпидемической ситуации, руководитель учебных заведений может допустить большее количество невакцинированных детей в школу, особенно когда речь идет о определенном количестве временных противопоказаний, то есть когда ребенку отсрочили проведение прививки на один, на два, на три месяца

- сказал Кузин.

По его словам, такое правило предоставлено руководителю учебного заведения.

Если в области мы регистрируем вспышку кори, если мы регистрируем вспышку других инфекционных заболеваний, как краснуха, то в таких случаях в учебных заведениях должно быть ограничение таких детей, потому что допуск таких детей будет создавать дополнительные риски. Мы работаем с МОН, чтобы эта норма работала максимально эффективно. Не как карательный механизм, а как механизм управления безопасностью в учебном заведении, потому что никто не хочет, чтобы вакцинированный ребенок, придя в школу, получил какое-то инфекционное заболевание сугубо из-за того, что большой слой детей, которые не получили такую прививку

- добавил Кузин.

Напомним

В Минздраве напомнили о необходимости вакцинации детей перед школой и объяснили необходимость этого. Дети могут иметь постоянные или временные противопоказания к проведению прививок.

Павел Башинский

ОбществоЗдоровьеОбразование
Образование
Ребенок
Министерство образования и науки Украины
Украина