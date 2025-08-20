Обов’язкова вакцинація перед школою і дитсадком: у МОЗ пояснили необхідність

В МОЗ нагадали про необхідність вакцинації дітей перед школою та пояснили необхідність цього. Діти можуть мати постійні або тимчасові протипокази до проведення щеплень. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Кузін прокоментував ситуацію, коли батьки не роблять дітям щеплення й вони не отримують довідку № 063/о, яка необхідна для відвідування школи.

Що стосується довідки й відповідно щеплень дітей перед навчанням. Діти можуть мати постійні або тимчасові протипокази до проведення щеплень. У випадку наявності тимчасових протипоказів за рішенням керівника закладу охорони здоров'я він може допустити таких дітей до школи в тому випадку, якщо епідемічна ситуація дозволяє. Якщо епідемічна ситуація є ризикована, то керівник закладу охорони здоров'я має право не допускати таку дитину до школи, це врегульовано законом України про освіту та законом про захист населення від інфекційних хвороб - розповів Кузін.

Він зазначив, що в такому випадку дитині може бути запропоновано обрати інший тип освіти в тому числі на дому допоки дитина не вакцинується або не стабілізується епідемічна ситуація.

Навіщо такі обмеження

Кузін пояснив причину даних обмежень.

Ми розуміємо, що в популяції буде все одно певна кількість дітей, які не можуть мати вакцинацію через наявність в них якихось супутніх неінфекційних захворювань, або інших станів, які будуть не дозволяти таким дітям вакцинуватися. В середньому кількість таких дітей – це 2-3%. Спалах починається тоді, коли кількість не вакцинованих дітей щонайменше більше ніж 5% серед популяції, або серед класу, або серед колективу в школі. Тому за рахунок того, що буде 3% дітей, які не можуть мати вакцинацію, певна кількість буде мати тимчасові протипокази, школа де показники перебувають на рівні 95% є умовно безпечною, тому що ми розуміємо, що там не розпочнеться спалах - пояснив Кузін.

Він наголосив, що якщо батьки вважають вакцинацію дітей не важливою, то вони наражають її та себе на небезпеку.

Якщо зростатиме кількість дітей, яких не хочуть вакцинувати через те, що вони ( батьки – ред.) не отримали достатню інформацію, не змогли знайти лікаря або вважають, що це не є важливим, будуть наражати себе на небезпеку та своє оточення, класи ( де навчається їх дитина – ред.) - сказав Кузін.

Обов’язкові щеплення до початку навчального року Центр громадського здоров'я України нагадував, що для зарахування до дитячого садка чи школи дитина обов’язково проходить медогляд, під час якого лікар підтверджує наявність усіх профілактичних щеплень згідно з календарем профілактичних щеплень в Україні.

За результатами медичного огляду дитини батьки чи опікуни отримують довідку форми № 086/о, що є обов’язковою для подання до закладів освіти.

Які щеплення необхідні

Перед дитсадком або школою дитина повинна отримати щеплення відповідно до віку проти таких інфекцій:

гепатиту В;

туберкульозу;

кору, епідемічного паротиту, краснухи;

дифтерії, правця;

кашлюку;

поліомієліту;

гемофільної інфекції типу b.

Доповнення

Кузін повідомляв, що серед інфекційних захворювань, які найбільш небезпечні для дитячих колективів, шкіл, зокрема, є поліомієліт, дифтерія, А кір зараз - загроза №1.