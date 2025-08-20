Обов’язкова вакцинація перед школою і дитсадком: у МОЗ пояснили необхідність

$41.360.10
Ексклюзив
09:46 • 2258 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 10175 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
08:52 • 10505 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:14 • 49294 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 24076 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 26488 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 27731 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 139406 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 121838 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 111218 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Велика Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу
20 серпня, 02:03 • 20697 перегляди
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь
20 серпня, 02:28 • 30962 перегляди
Шмигаль відвідав Харківщину та зустрівся з військовими: що відомо
20 серпня, 02:29 • 21840 перегляди
Іммігрантів в США перевірятимуть на "антиамериканізм"
20 серпня, 02:53 • 24365 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
08:11 • 12992 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 10188 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto08:14 • 49339 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 139422 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 121856 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 82941 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Емманюель Макрон
Ігор Гарбарук
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Німеччина
Європа
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
09:18 • 7954 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
08:11 • 13355 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планами
19 серпня, 17:03 • 29855 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині
19 серпня, 10:46 • 64451 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф
19 серпня, 05:54 • 127586 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Нафта
Долар США
Fox News

Обов’язкова вакцинація перед школою і дитсадком: у МОЗ пояснили необхідність

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін пояснив необхідність вакцинації дітей перед навчанням. Діти з тимчасовими протипоказами можуть бути допущені до школи за певних умов, інакше їм може бути запропоновано інший тип освіти.

Обов’язкова вакцинація перед школою і дитсадком: у МОЗ пояснили необхідність

В МОЗ нагадали про необхідність вакцинації дітей перед школою та пояснили необхідність цього.  Діти можуть мати постійні або тимчасові протипокази до проведення щеплень. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін під час брифінгу, передає УНН

Деталі

Кузін прокоментував ситуацію, коли батьки не роблять дітям щеплення й вони не отримують довідку № 063/о, яка необхідна для відвідування школи. 

Що стосується довідки й відповідно щеплень дітей перед навчанням. Діти можуть мати постійні або тимчасові протипокази до проведення щеплень. У випадку наявності тимчасових протипоказів за рішенням керівника закладу охорони здоров'я він може допустити таких дітей до школи в тому випадку, якщо епідемічна ситуація дозволяє. Якщо епідемічна ситуація є ризикована, то керівник закладу охорони здоров'я має право не допускати таку дитину до школи, це врегульовано законом України про освіту та законом про захист населення від інфекційних хвороб

- розповів Кузін. 

Він зазначив, що в такому випадку дитині може бути запропоновано обрати інший тип освіти в тому числі на дому допоки дитина не вакцинується або не стабілізується епідемічна ситуація. 

В Україні за три місяці кількість випадків захворювання на кір зросла у 20 разів, двоє дітей померли15.05.25, 15:45 • 2869 переглядiв

Навіщо такі обмеження

Кузін пояснив причину даних обмежень. 

Ми розуміємо, що в популяції буде все одно певна кількість дітей, які не можуть мати вакцинацію через наявність в них якихось супутніх неінфекційних захворювань, або інших станів, які будуть не дозволяти таким дітям вакцинуватися. В середньому кількість таких дітей – це 2-3%. Спалах починається тоді, коли кількість не вакцинованих дітей щонайменше більше ніж 5% серед популяції, або серед класу, або серед колективу в школі. Тому за рахунок того, що буде 3% дітей, які не можуть мати вакцинацію, певна кількість буде мати тимчасові протипокази, школа де показники перебувають на рівні 95% є умовно безпечною, тому що ми розуміємо, що там не розпочнеться спалах

- пояснив Кузін.

Він наголосив, що якщо батьки вважають вакцинацію дітей не важливою, то вони наражають її та себе на небезпеку. 

Якщо зростатиме кількість дітей, яких не хочуть вакцинувати через те, що вони ( батьки – ред.) не отримали достатню інформацію, не змогли знайти лікаря або вважають, що це не є важливим, будуть наражати себе на небезпеку та своє оточення, класи ( де навчається їх дитина – ред.)

 - сказав Кузін.  

Обов’язкові щеплення до початку навчального року Центр громадського здоров'я України нагадував, що для зарахування до дитячого садка чи школи дитина обов’язково проходить медогляд, під час якого лікар підтверджує наявність усіх профілактичних щеплень згідно з календарем профілактичних щеплень в Україні.

За результатами медичного огляду дитини батьки чи опікуни отримують довідку форми № 086/о, що є обов’язковою для подання до закладів освіти. 

Які щеплення необхідні 

Перед дитсадком або школою дитина повинна отримати щеплення відповідно до віку проти таких інфекцій: 

  • гепатиту В;
    • туберкульозу;
      • кору, епідемічного паротиту, краснухи;
        • дифтерії, правця;
          • кашлюку;
            • поліомієліту;
              • гемофільної інфекції типу b.

                Доповнення

                   Кузін повідомляв, що серед інфекційних захворювань, які найбільш небезпечні для дитячих колективів, шкіл, зокрема, є поліомієліт, дифтерія, А кір зараз - загроза №1. 

                Анна Мурашко

                Здоров'яОсвіта
                Освіта
                Дитина
                Лікарські засоби
                Україна