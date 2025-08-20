Обязательная вакцинация перед школой и детским садом: в Минздраве объяснили необходимость

В Минздраве напомнили о необходимости вакцинации детей перед школой и объяснили необходимость этого. Дети могут иметь постоянные или временные противопоказания к проведению прививок. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин во время брифинга, передает УНН.

Детали

Кузин прокомментировал ситуацию, когда родители не делают детям прививки и они не получают справку № 063/о, которая необходима для посещения школы.

Что касается справки и соответственно прививок детей перед обучением. Дети могут иметь постоянные или временные противопоказания к проведению прививок. В случае наличия временных противопоказаний по решению руководителя учреждения здравоохранения он может допустить таких детей в школу в том случае, если эпидемическая ситуация позволяет. Если эпидемическая ситуация рискованная, то руководитель учреждения здравоохранения имеет право не допускать такого ребенка в школу, это урегулировано законом Украины об образовании и законом о защите населения от инфекционных болезней - рассказал Кузин.

Он отметил, что в таком случае ребенку может быть предложено выбрать другой тип образования, в том числе на дому, пока ребенок не вакцинируется или не стабилизируется эпидемическая ситуация.

В Украине за три месяца количество случаев заболевания корью возросло в 20 раз, двое детей умерли

Зачем такие ограничения

Кузин объяснил причину данных ограничений.

Мы понимаем, что в популяции будет все равно определенное количество детей, которые не могут иметь вакцинацию из-за наличия у них каких-то сопутствующих неинфекционных заболеваний, или других состояний, которые не будут позволять таким детям вакцинироваться. В среднем количество таких детей – это 2-3%. Вспышка начинается тогда, когда количество не вакцинированных детей по меньшей мере больше чем 5% среди популяции, или среди класса, или среди коллектива в школе. Поэтому за счет того, что будет 3% детей, которые не могут иметь вакцинацию, определенное количество будет иметь временные противопоказания, школа, где показатели находятся на уровне 95%, является условно безопасной, потому что мы понимаем, что там не начнется вспышка - пояснил Кузин.

Он подчеркнул, что если родители считают вакцинацию детей неважной, то они подвергают ее и себя опасности.

Если будет расти количество детей, которых не хотят вакцинировать из-за того, что они (родители – ред.) не получили достаточную информацию, не смогли найти врача или считают, что это не важно, будут подвергать себя опасности и свое окружение, классы (где учится их ребенок – ред.) - сказал Кузин.

Обязательные прививки до начала учебного года Центр общественного здоровья Украины напоминал, что для зачисления в детский сад или школу ребенок обязательно проходит медосмотр, во время которого врач подтверждает наличие всех профилактических прививок согласно календарю профилактических прививок в Украине.

По результатам медицинского осмотра ребенка родители или опекуны получают справку формы № 086/о, которая является обязательной для подачи в учреждения образования.

Какие прививки необходимы

Перед детским садом или школой ребенок должен получить прививки в соответствии с возрастом против таких инфекций:

гепатита В;

туберкулеза;

кори, эпидемического паротита, краснухи;

дифтерии, столбняка;

коклюша;

полиомиелита;

гемофильной инфекции типа b.

Дополнение

Кузин сообщал, что среди инфекционных заболеваний, которые наиболее опасны для детских коллективов, школ, в частности, есть полиомиелит, дифтерия, а корь сейчас - угроза №1.