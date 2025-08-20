Обязательная вакцинация перед школой и детским садом: в Минздраве объяснили необходимость

$41.360.10
48.320.15
ukenru
Эксклюзив
11:22 • 42 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 4354 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 14217 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
08:52 • 13255 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
08:14 • 64358 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
06:54 • 28925 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
06:49 • 30619 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 31376 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 146807 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 127917 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.6м/с
32%
746мм
Популярные новости
Великобритания протестировала подводный дрон, которым управляли с другого конца света20 августа, 02:03 • 26057 просмотра
Политика умиротворения не принесет Трампу Нобелевскую премию мира - Сенатор Блюменталь20 августа, 02:28 • 36499 просмотра
Шмыгаль посетил Харьковскую область и встретился с военными: что известноPhoto20 августа, 02:29 • 27325 просмотра
Иммигрантов в США будут проверять на «антиамериканизм»20 августа, 02:53 • 29907 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу08:11 • 17341 просмотра
публикации
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
09:29 • 14208 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto08:14 • 64337 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 146799 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 127904 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 115226 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Эмманюэль Макрон
Игорь Гарбарук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Вашингтон
Европа
Реклама
УНН Lite
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 11233 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу08:11 • 17390 просмотра
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto19 августа, 17:03 • 32264 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 66627 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 129643 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Гривна
Нефть
Лекарственные средства

Обязательная вакцинация перед школой и детским садом: в Минздраве объяснили необходимость

Киев • УНН

 • 700 просмотра

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин объяснил необходимость вакцинации детей перед обучением. Дети с временными противопоказаниями могут быть допущены в школу при определенных условиях, иначе им может быть предложен другой тип образования.

Обязательная вакцинация перед школой и детским садом: в Минздраве объяснили необходимость

В Минздраве напомнили о необходимости вакцинации детей перед школой и объяснили необходимость этого. Дети могут иметь постоянные или временные противопоказания к проведению прививок. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин во время брифинга, передает УНН.

Детали

Кузин прокомментировал ситуацию, когда родители не делают детям прививки и они не получают справку № 063/о, которая необходима для посещения школы.

Что касается справки и соответственно прививок детей перед обучением. Дети могут иметь постоянные или временные противопоказания к проведению прививок. В случае наличия временных противопоказаний по решению руководителя учреждения здравоохранения он может допустить таких детей в школу в том случае, если эпидемическая ситуация позволяет. Если эпидемическая ситуация рискованная, то руководитель учреждения здравоохранения имеет право не допускать такого ребенка в школу, это урегулировано законом Украины об образовании и законом о защите населения от инфекционных болезней

- рассказал Кузин.

Он отметил, что в таком случае ребенку может быть предложено выбрать другой тип образования, в том числе на дому, пока ребенок не вакцинируется или не стабилизируется эпидемическая ситуация.

В Украине за три месяца количество случаев заболевания корью возросло в 20 раз, двое детей умерли15.05.25, 15:45 • 2869 просмотров

Зачем такие ограничения

Кузин объяснил причину данных ограничений.

Мы понимаем, что в популяции будет все равно определенное количество детей, которые не могут иметь вакцинацию из-за наличия у них каких-то сопутствующих неинфекционных заболеваний, или других состояний, которые не будут позволять таким детям вакцинироваться. В среднем количество таких детей – это 2-3%. Вспышка начинается тогда, когда количество не вакцинированных детей по меньшей мере больше чем 5% среди популяции, или среди класса, или среди коллектива в школе. Поэтому за счет того, что будет 3% детей, которые не могут иметь вакцинацию, определенное количество будет иметь временные противопоказания, школа, где показатели находятся на уровне 95%, является условно безопасной, потому что мы понимаем, что там не начнется вспышка

- пояснил Кузин.

Он подчеркнул, что если родители считают вакцинацию детей неважной, то они подвергают ее и себя опасности.

Если будет расти количество детей, которых не хотят вакцинировать из-за того, что они (родители – ред.) не получили достаточную информацию, не смогли найти врача или считают, что это не важно, будут подвергать себя опасности и свое окружение, классы (где учится их ребенок – ред.)

- сказал Кузин.

Обязательные прививки до начала учебного года Центр общественного здоровья Украины напоминал, что для зачисления в детский сад или школу ребенок обязательно проходит медосмотр, во время которого врач подтверждает наличие всех профилактических прививок согласно календарю профилактических прививок в Украине.

По результатам медицинского осмотра ребенка родители или опекуны получают справку формы № 086/о, которая является обязательной для подачи в учреждения образования.

Какие прививки необходимы

Перед детским садом или школой ребенок должен получить прививки в соответствии с возрастом против таких инфекций:

  • гепатита В;
    • туберкулеза;
      • кори, эпидемического паротита, краснухи;
        • дифтерии, столбняка;
          • коклюша;
            • полиомиелита;
              • гемофильной инфекции типа b.

                Дополнение

                Кузин сообщал, что среди инфекционных заболеваний, которые наиболее опасны для детских коллективов, школ, в частности, есть полиомиелит, дифтерия, а корь сейчас - угроза №1.

                Анна Мурашко

                ЗдоровьеОбразование
                Образование
                Ребенок
                Лекарственные средства
                Украина