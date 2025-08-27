У разі стабільної епідемічної ситуації у регіоні можливий тимчасовий допуск невакцинованих дітей - МОЗ

$41.400.03
48.270.21
ukenru
11:13 • 2920 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 4662 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
07:59 • 15720 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 45175 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 43836 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 104121 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 73782 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 152256 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 151506 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 59302 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.5м/с
36%
751мм
Популярнi новини
Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині27 серпня, 03:18 • 29940 перегляди
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині27 серпня, 05:54 • 25849 перегляди
Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters27 серпня, 06:24 • 23840 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 25846 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 19512 перегляди
Публікації
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 20136 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад07:35 • 45182 перегляди
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 68296 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 65440 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 152265 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Гончаренко
Володимир Зеленський
Марк Цукерберг
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Чернігівська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto09:48 • 13174 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі09:12 • 13743 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 26723 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 23516 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 73567 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Боєприпаси
TikTok
Facebook

У разі стабільної епідемічної ситуації у регіоні можливий тимчасовий допуск невакцинованих дітей - МОЗ

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Керівники закладів освіти мають право вирішувати допуск невакцинованих дітей до навчання. Обмеження можливі під час спалахів інфекцій, але не як каральний механізм.

У разі стабільної епідемічної ситуації у регіоні можливий тимчасовий допуск невакцинованих дітей - МОЗ

Керівник закладу освіти має право вирішувати, чи допустити до навчання невакцинованих дітей. У разі стабільної епідемічної ситуації у регіоні можливий тимчасовий допуск невакцинованих дітей, однак під час спалахів інфекцій - діятимуть обмеження задля безпеки вакцинованих учнів. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін в інтерв'ю в програмі "Є Розмова", передає УНН.

Деталі

Норма закону, яка вже діє багато років, вона говорить про те, що керівник закладу освіти, під час вступу, або зарахування дитини навчального закладу, приймає рішення вже допуск, або не допуск. Норма також говорить про те, що за умови стабільної епідемічної ситуації, тобто тоді, коли немає спалахів, немає якихось індикаторів погіршення епідемічної ситуації, керівник закладів освіти може допустити більшу кількість невакцинованих дітей до школи, особливо коли мова йде про певну кількість тимчасових протипоказників, тобто коли дитині відтермінували проведення щеплення на один, на два, на три місяці

- сказав Кузін.

За його словами, таке правило надане керівнику закладу освіти.

Якщо в області ми реєструємо спалах кору, якщо ми реєструємо спалах інших інфекційних захворювань, як краснуха, то у таких випадках у закладах освіти має бути обмеження таких дітей, тому що допуск таких дітей буде створювати додаткові ризики. Ми працюємо з МОН, щоб ця норма працювала максимально ефективно. Не як каральний механізм, а як механізм управління безпекою в закладі освіти, тому що ніхто не хоче, щоб вакцинована дитина, прийшовши до школи, отримала якесь інфекційне захворювання суто через те, що великий прошарок дітей, які не отримали таке щеплення

- додав Кузін.

Нагадаємо

В МОЗ нагадали про необхідність вакцинації дітей перед школою та пояснили необхідність цього. Діти можуть мати постійні або тимчасові протипокази до проведення щеплень.

Павло Башинський

СуспільствоЗдоров'яОсвіта
Освіта
Дитина
Міністерство освіти і науки України
Україна