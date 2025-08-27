У разі стабільної епідемічної ситуації у регіоні можливий тимчасовий допуск невакцинованих дітей - МОЗ

Керівник закладу освіти має право вирішувати, чи допустити до навчання невакцинованих дітей. У разі стабільної епідемічної ситуації у регіоні можливий тимчасовий допуск невакцинованих дітей, однак під час спалахів інфекцій - діятимуть обмеження задля безпеки вакцинованих учнів. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін в інтерв'ю в програмі "Є Розмова", передає УНН.

Деталі

Норма закону, яка вже діє багато років, вона говорить про те, що керівник закладу освіти, під час вступу, або зарахування дитини навчального закладу, приймає рішення вже допуск, або не допуск. Норма також говорить про те, що за умови стабільної епідемічної ситуації, тобто тоді, коли немає спалахів, немає якихось індикаторів погіршення епідемічної ситуації, керівник закладів освіти може допустити більшу кількість невакцинованих дітей до школи, особливо коли мова йде про певну кількість тимчасових протипоказників, тобто коли дитині відтермінували проведення щеплення на один, на два, на три місяці - сказав Кузін.

За його словами, таке правило надане керівнику закладу освіти.

Якщо в області ми реєструємо спалах кору, якщо ми реєструємо спалах інших інфекційних захворювань, як краснуха, то у таких випадках у закладах освіти має бути обмеження таких дітей, тому що допуск таких дітей буде створювати додаткові ризики. Ми працюємо з МОН, щоб ця норма працювала максимально ефективно. Не як каральний механізм, а як механізм управління безпекою в закладі освіти, тому що ніхто не хоче, щоб вакцинована дитина, прийшовши до школи, отримала якесь інфекційне захворювання суто через те, що великий прошарок дітей, які не отримали таке щеплення - додав Кузін.

Нагадаємо

