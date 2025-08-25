Усиление санкций против РФ, цифровизация, защита инвестиций: Генпрокурор и посол Австрии обсудили дальнейшее сотрудничество

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Эксклюзив
15:56 • 602 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
13:29 • 31845 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 25615 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
11:41 • 27049 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 117744 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 118716 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 53394 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 58633 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 62522 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 49668 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3м/с
39%
748мм
Популярные новости
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto25 августа, 06:33 • 61326 просмотра
Украинские ветераны покорили Босфор, несмотря на ранения и многочисленные травмы - The Independent25 августа, 06:43 • 5482 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте25 августа, 08:15 • 84405 просмотра
Норвегия выделит $8,45 млрд на поддержку Украины и усилит оборонные возможности10:57 • 29428 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 20990 просмотра
публикации
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 21393 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 31832 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 117725 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 118697 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 104468 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кароль Навроцкий
Кит Келлог
Йонас Гар Стере
Кшиштоф Гавковский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Норвегия
Реклама
УНН Lite
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 21428 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 40359 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 77615 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 60375 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 58887 просмотра
Актуальное
Доллар США
Chevrolet Aveo
Гривна
Евро
Старлинк

Усиление санкций против РФ, цифровизация, защита инвестиций: Генпрокурор и посол Австрии обсудили дальнейшее сотрудничество

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко и Посол Австрии Роберт Мюллер встретились для обсуждения дальнейшего сотрудничества. Стороны сосредоточились на фиксации российских военных преступлений, защите инвестиций и цифровизации.

Усиление санкций против РФ, цифровизация, защита инвестиций: Генпрокурор и посол Австрии обсудили дальнейшее сотрудничество

25 августа в Офисе Генерального прокурора состоялась встреча Генерального прокурора Руслана Кравченко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрии в Украине Робертом Мюллером. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

Я искренне благодарю Австрию за мощную поддержку – гуманитарную, финансовую и дипломатическую, участие в международных инициативах, в частности – в Коалиции государств (Core Group) по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Это чрезвычайно важно для нас

- подчеркнул Руслан Кравченко.

Во время встречи стороны обсудили ряд насущных вопросов.

Генеральный прокурор подчеркнул, что ключевой приоритет органов прокуратуры сейчас – фиксация, расследование и сбор и сохранение доказательств совершения рф международных военных преступлений. Особое внимание уделяется преступлениям против детей, в частности принудительному вывозу россией украинских детей.

Также стороны обсудили цифровизацию, кибербезопасность и развитие системы "СМЕРЕКА".

Отдельное внимание было уделено вопросу защиты инвестиций.

Руслан Кравченко отметил, что это одно из приоритетных направлений.

Австрия входит в десятку крупнейших иностранных инвесторов, и мы делаем все, чтобы бизнес чувствовал себя в Украине защищенным от любого давления

- сказал Генеральный прокурор.

Генеральный прокурор проинформировал Посла о проведенном количественном и качественном аудите уголовных производств в отношении бизнеса.

Также стороны обсудили сотрудничество в части экстрадиции. Украинская сторона отметила, что из полученных 21 запроса со стороны Австрии 13 уже обработаны.

Рассчитываю на обратную реакцию Австрии в этом вопросе тоже и благодарю вас, господин Посол, за принципиальную позицию

- добавил Генеральный прокурор.

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве по всем начатым направлениям.

Растрата госсредств, злоупотребление властью и служебная халатность: Кравченко сообщил о еще 39 подозрениях для должностных лиц Хмельницкой области22.08.25, 13:10 • 3250 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Ребенок
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Австрия
Украина