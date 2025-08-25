Усиление санкций против РФ, цифровизация, защита инвестиций: Генпрокурор и посол Австрии обсудили дальнейшее сотрудничество
Киев • УНН
Генеральный прокурор Руслан Кравченко и Посол Австрии Роберт Мюллер встретились для обсуждения дальнейшего сотрудничества. Стороны сосредоточились на фиксации российских военных преступлений, защите инвестиций и цифровизации.
25 августа в Офисе Генерального прокурора состоялась встреча Генерального прокурора Руслана Кравченко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрии в Украине Робертом Мюллером. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.
Я искренне благодарю Австрию за мощную поддержку – гуманитарную, финансовую и дипломатическую, участие в международных инициативах, в частности – в Коалиции государств (Core Group) по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Это чрезвычайно важно для нас
Во время встречи стороны обсудили ряд насущных вопросов.
Генеральный прокурор подчеркнул, что ключевой приоритет органов прокуратуры сейчас – фиксация, расследование и сбор и сохранение доказательств совершения рф международных военных преступлений. Особое внимание уделяется преступлениям против детей, в частности принудительному вывозу россией украинских детей.
Также стороны обсудили цифровизацию, кибербезопасность и развитие системы "СМЕРЕКА".
Отдельное внимание было уделено вопросу защиты инвестиций.
Руслан Кравченко отметил, что это одно из приоритетных направлений.
Австрия входит в десятку крупнейших иностранных инвесторов, и мы делаем все, чтобы бизнес чувствовал себя в Украине защищенным от любого давления
Генеральный прокурор проинформировал Посла о проведенном количественном и качественном аудите уголовных производств в отношении бизнеса.
Также стороны обсудили сотрудничество в части экстрадиции. Украинская сторона отметила, что из полученных 21 запроса со стороны Австрии 13 уже обработаны.
Рассчитываю на обратную реакцию Австрии в этом вопросе тоже и благодарю вас, господин Посол, за принципиальную позицию
Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве по всем начатым направлениям.
Растрата госсредств, злоупотребление властью и служебная халатность: Кравченко сообщил о еще 39 подозрениях для должностных лиц Хмельницкой области22.08.25, 13:10 • 3250 просмотров