Посилення санкцій проти рф, цифровізація, захист інвестицій: Генпрокурор і посол Австрії обговорили подальшу співпрацю
Київ • УНН
Генеральний прокурор Руслан Кравченко та Посол Австрії Роберт Мюллер зустрілися для обговорення подальшої співпраці. Сторони зосередилися на фіксації російських воєнних злочинів, захисті інвестицій та цифровізації.
25 серпня в Офісі Генерального прокурора відбулася зустріч Генерального прокурора Руслана Кравченка з Надзвичайним і Повноважним Послом Австрії в Україні Робертом Мюллером. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.
Я щиро дякую Австрії за потужну підтримку – гуманітарну, фінансову та дипломатичну, участь у міжнародних ініціативах, зокрема – у Коаліції держав (Core Group) щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Це надзвичайно важливо для нас
Під час зустрічі сторони обговорили низку нагальних питань.
Генеральний прокурор наголосив, що ключовий пріоритет органів прокуратури наразі – фіксація, розслідування та збір і збереження доказів вчинення рф міжнародних воєнних злочинів. Особлива увага приділяється злочинам проти дітей, зокрема примусове вивезення росією українських дітей.
Також сторони обговорили цифровізацію, кібербезпеку і розбудову системи "СМЕРЕКА".
Окрема увага була приділена питанню захисту інвестицій.
Руслан Кравченко зазначив, що це один з пріоритетних напрямків.
Австрія входить у десятку найбільших іноземних інвесторів і ми робимо все, щоб бізнес почувався в Україні захищеним від будь-якого тиску
Генеральний прокурор поінформував Посла про проведений кількісний і якісний аудит кримінальних проваджень щодо бізнесу.
Також сторони обговорили співпрацю в частині екстрадиції. Українська сторона зазначила, що із отриманих 21 запита з боку Австрії 13 вже опрацьовано.
Розраховую на зворотну реакцію Австрії в цьому питанні теж і дякую вам, пане Посол, за принципову позицію
Сторони домовилися про подальшу співпрацю по всіх започаткованих напрямах.
