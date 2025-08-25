Посилення санкцій проти рф, цифровізація, захист інвестицій: Генпрокурор і посол Австрії обговорили подальшу співпрацю

$41.280.07
Ексклюзив
15:56 • 690 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
13:29 • 32343 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 25972 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
11:41 • 27404 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 118428 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 119342 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 53567 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
24 серпня, 13:49 • 58735 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
24 серпня, 10:46 • 62554 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 49689 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осені 14:18 • 22023 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 32379 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 118483 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 119393 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 104829 перегляди
Посилення санкцій проти рф, цифровізація, захист інвестицій: Генпрокурор і посол Австрії обговорили подальшу співпрацю

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко та Посол Австрії Роберт Мюллер зустрілися для обговорення подальшої співпраці. Сторони зосередилися на фіксації російських воєнних злочинів, захисті інвестицій та цифровізації.

Посилення санкцій проти рф, цифровізація, захист інвестицій: Генпрокурор і посол Австрії обговорили подальшу співпрацю

25 серпня в Офісі Генерального прокурора відбулася зустріч Генерального прокурора Руслана Кравченка з Надзвичайним і Повноважним Послом Австрії в Україні Робертом Мюллером. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

Я щиро дякую Австрії за потужну підтримку – гуманітарну, фінансову та дипломатичну, участь у міжнародних ініціативах, зокрема – у Коаліції держав (Core Group) щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Це надзвичайно важливо для нас

- наголосив Руслан Кравченко.

Під час зустрічі сторони обговорили низку нагальних питань.

Генеральний прокурор наголосив, що ключовий пріоритет органів прокуратури наразі – фіксація, розслідування та збір і збереження доказів вчинення рф міжнародних воєнних злочинів. Особлива увага приділяється злочинам проти дітей, зокрема примусове вивезення росією українських дітей.

Також сторони обговорили цифровізацію, кібербезпеку і розбудову системи "СМЕРЕКА".

Окрема увага була приділена питанню захисту інвестицій.

Руслан Кравченко зазначив, що це один з пріоритетних напрямків.

Австрія входить у десятку найбільших іноземних інвесторів і ми робимо все, щоб бізнес почувався в Україні захищеним від будь-якого тиску

- сказав Генеральний прокурор.

Генеральний прокурор поінформував Посла про проведений кількісний і якісний аудит кримінальних проваджень щодо бізнесу.

Також сторони обговорили співпрацю в частині екстрадиції. Українська сторона зазначила, що із отриманих 21 запита з боку Австрії 13 вже опрацьовано.

Розраховую на зворотну реакцію Австрії в цьому питанні теж і дякую вам, пане Посол, за принципову позицію

- додав Генеральний прокурор.

Сторони домовилися про подальшу співпрацю по всіх започаткованих напрямах.

Розтрата держкоштів, зловживання владою та службова недбалість: Кравченко повідомив про ще 39 підозр для посадовців Хмельниччини22.08.25, 13:10 • 3250 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Дитина
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Австрія
Україна