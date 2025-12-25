$42.150.05
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 2416 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 5384 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 35723 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 54397 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 30379 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 44405 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 48200 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 24035 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 23736 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
Графики отключений электроэнергии
Центробанк рф душит рынок криптовалют жестким контролем и ограничениями – разведка

Киев • УНН

 • 570 просмотра

Центральный банк россии разработал концепцию регулирования рынка криптовалют, которая предусматривает жесткий контроль над цифровыми активами. Криптовалюты признаются валютными ценностями, но их использование в качестве платежного средства в рф запрещено.

Центробанк рф душит рынок криптовалют жестким контролем и ограничениями – разведка

Центральный банк россии разработал концепцию регулирования рынка криптовалют, которая скорее фиксирует контроль государства над цифровыми активами, чем открывает путь к их развитию. Предложенная модель формально определяет правовой статус криптовалют, но фактически встраивает рынок в жесткую систему валютного и финансового надзора. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Детали

Согласно документу, цифровые валюты и стейблкоины признаются валютными ценностями. Их разрешается покупать и продавать, однако использование в качестве платежного средства на территории РФ запрещено, что закрепляет монополию рубля во внутреннем обращении. Таким образом, криптоактивы окончательно лишаются какой-либо функции альтернативных денег и сводятся к узкому инвестиционному инструменту.

Оборот криптовалют разрешается исключительно через контролируемых посредников – биржи, брокеров и доверительных управляющих. Для депозитариев и обменников вводится отдельный режим регулирования.

рф усиливает национализацию, привлекательные активы перепродают лояльным кремлю инвесторам - разведка23.12.25, 15:44 • 6352 просмотра

Концепция также вводит жесткую классификацию инвесторов. "Квалифицированные" участники рынка получают относительную свободу действий, за исключением операций с анонимными криптовалютами. "Неквалифицированные" инвесторы ограничиваются перечнем наиболее ликвидных активов и лимитом в 300 тыс. рублей в год через одного посредника.

Хотя регулятор разрешает трансграничные операции (покупку криптовалюты за границей и переводы за пределы РФ), такие действия подлежат обязательному декларированию перед налоговыми органами. Это еще раз подчеркивает фискальную направленность подхода ЦБ РФ

- говорится в сообщении.

В итоге предложенная модель не либерализует рынок цифровых активов, а консервирует его в рамках жесткого контроля. Усиление регуляторных барьеров и ограничения для инвесторов будут сдерживать легальный внутренний спрос и, вопреки задекларированным целям, могут лишь укрепить нелегальные каналы обращения криптовалют в России.

Северокорейские хакеры в 2025 году установили антирекорд, похитив 2 млрд долларов в криптовалюте18.12.25, 15:49 • 3078 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
