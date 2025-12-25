Центробанк рф душит рынок криптовалют жестким контролем и ограничениями – разведка

Центральный банк россии разработал концепцию регулирования рынка криптовалют, которая скорее фиксирует контроль государства над цифровыми активами, чем открывает путь к их развитию. Предложенная модель формально определяет правовой статус криптовалют, но фактически встраивает рынок в жесткую систему валютного и финансового надзора. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Согласно документу, цифровые валюты и стейблкоины признаются валютными ценностями. Их разрешается покупать и продавать, однако использование в качестве платежного средства на территории РФ запрещено, что закрепляет монополию рубля во внутреннем обращении. Таким образом, криптоактивы окончательно лишаются какой-либо функции альтернативных денег и сводятся к узкому инвестиционному инструменту.

Оборот криптовалют разрешается исключительно через контролируемых посредников – биржи, брокеров и доверительных управляющих. Для депозитариев и обменников вводится отдельный режим регулирования.

Концепция также вводит жесткую классификацию инвесторов. "Квалифицированные" участники рынка получают относительную свободу действий, за исключением операций с анонимными криптовалютами. "Неквалифицированные" инвесторы ограничиваются перечнем наиболее ликвидных активов и лимитом в 300 тыс. рублей в год через одного посредника.

Хотя регулятор разрешает трансграничные операции (покупку криптовалюты за границей и переводы за пределы РФ), такие действия подлежат обязательному декларированию перед налоговыми органами. Это еще раз подчеркивает фискальную направленность подхода ЦБ РФ