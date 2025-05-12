Зеленский вывел Ивана Гаврилюка из состава Ставки главкома
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский вывел Ивана Гаврилюка из состава Ставки верховного главнокомандующего. Ранее Гаврилюк был заместителем министра обороны по вопросам военно-технической политики.
Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Ставки верховного главнокомандующего генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте главы государства, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.
Вывести из состава Ставки верховного главнокомандующего И. Гаврилюка
Ранее сообщалось, что генерал-лейтенант Иван Гаврилюк остается в команде Министерства обороны, в ближайшее время будет сообщено о его новой сфере ответственности.
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Справочно
В октябре 2023 года Ивана Гаврилюка назначили заместителем министра обороны по вопросам военно-технической политики. В Минобороны Гаврилюк непосредственно координировал направление закупок. На должность первого заместителя министра обороны Рустема Умерова он был назначен 17 мая 2024 года.
В апреле-августе 2022 года Гаврилюк был председателем рабочей группы Украины в координационном центре по оказанию помощи в Германии. До этого он был начальником Главного управления логистики и заместителем начальника Генерального штаба ВСУ. С апреля 2015 по март 2018 года Гаврилюк возглавлял Тыл Вооруженных сил.
Напомним
В конце марта Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего. Андрей Гнатов был введен в персональный состав, а Анатолий Баргилевич выведен из состава Ставки.
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