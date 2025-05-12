Зеленский вывел Ивана Гаврилюка из состава Ставки главкома

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Ставки верховного главнокомандующего генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте главы государства, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Вывести из состава Ставки верховного главнокомандующего И. Гаврилюка - сказано в тексте указа

Ранее сообщалось, что генерал-лейтенант Иван Гаврилюк остается в команде Министерства обороны, в ближайшее время будет сообщено о его новой сфере ответственности.

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Справочно

В октябре 2023 года Ивана Гаврилюка назначили заместителем министра обороны по вопросам военно-технической политики. В Минобороны Гаврилюк непосредственно координировал направление закупок. На должность первого заместителя министра обороны Рустема Умерова он был назначен 17 мая 2024 года.

В апреле-августе 2022 года Гаврилюк был председателем рабочей группы Украины в координационном центре по оказанию помощи в Германии. До этого он был начальником Главного управления логистики и заместителем начальника Генерального штаба ВСУ. С апреля 2015 по март 2018 года Гаврилюк возглавлял Тыл Вооруженных сил.

Напомним

В конце марта Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего. Андрей Гнатов был введен в персональный состав, а Анатолий Баргилевич выведен из состава Ставки.

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