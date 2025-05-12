Ракетная программа и дроны: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где обсуждались ракетная программа и украинские дроны, а также защита украинской инфраструктуры. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Провел сегодня Ставку. Ключевые вопросы – ракетная программа Украины и наши дроны, все типы дронов, которые нам нужны. Были доклады и по применению дронов, по меткости, результатам поражения на фронте. Я хочу поблагодарить всех наших отечественных производителей, которые работают именно для того, чтобы Украина сохраняла технологическое лидерство. Также мы работаем для защиты нашей инфраструктуры, чтобы были возможности защищаться долгосрочно, и это системные решения, ответственность за реализацию – персональная - сказал Зеленский.

ЕС должен усиленно перенимать опыт Украины, приобретенный в боях - еврокомиссар

Напомним

Более 2 тысяч украинцев подали заявки в Дии, чтобы присоединиться к Линии дронов.