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Ракетная программа и дроны: Зеленский провел заседание Ставки

Киев • УНН

 • 472 просмотра

На заседании обсудили вопросы ракетной программы, производство и применение дронов. Также уделили внимание защите украинской инфраструктуры.

Ракетная программа и дроны: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где обсуждались ракетная программа и украинские дроны, а также защита украинской инфраструктуры. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Провел сегодня Ставку. Ключевые вопросы – ракетная программа Украины и наши дроны, все типы дронов, которые нам нужны. Были доклады и по применению дронов, по меткости, результатам поражения на фронте. Я хочу поблагодарить всех наших отечественных производителей, которые работают именно для того, чтобы Украина сохраняла технологическое лидерство. Также мы работаем для защиты нашей инфраструктуры, чтобы были возможности защищаться долгосрочно, и это системные решения, ответственность за реализацию – персональная 

- сказал Зеленский.

ЕС должен усиленно перенимать опыт Украины, приобретенный в боях - еврокомиссар12.05.25, 20:31 • 1266 просмотров

Напомним

Более 2 тысяч украинцев подали заявки в Дии, чтобы присоединиться к Линии дронов.

Павел Башинский

Павел Башинский

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