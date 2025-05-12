Ракетна програма й дрони: Зеленський провів засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де обговорювалося ракетна програма і українські дрони, а також захист української інфраструктури. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Провів сьогодні Ставку. Ключові питання – ракетна програма України й наші дрони, всі типи дронів, які нам потрібні. Були доповіді й щодо застосування дронів, щодо влучності, результатів ураження на фронті. Я хочу подякувати усім нашим вітчизняним виробникам, які працюють саме для того, щоб Україна зберігала технологічне лідерство. Також ми працюємо для захисту нашої інфраструктури, щоб були можливості захищатися довгостроково, і це системні рішення, відповідальність за реалізацію – персональна - сказав Зеленський.

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