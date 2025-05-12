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Понад 2 200 заявок у Дії: українці масово долучаються до Лінії дронів

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Українці активно долучаються до Лінії дронів: понад 2200 заявок подано через Дію.

Понад 2 200 заявок у Дії: українці масово долучаються до Лінії дронів

Понад 2 тисячі українців подали заявки в Дії, щоб долучитися до Лінії дронів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

2 200+ українців подали заяви в Дії, щоб долучитися до Лінії дронів

- ідеться у повідомленні.

Зокрема Федоров опублікував відео з одним із військових, який самостійно обрав дронову бригаду, пройшов співбесіду та долучився до підрозділу "К-2" через Дію.

"Без розподілу та бюрократії", - додав міністр цифрової трансформації.

На порталі "Дія" знову доступна зміна та скасування місця проживання - Федоров 08.05.25, 19:34 • 12877 переглядiв

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