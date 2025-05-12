Понад 2 200 заявок у Дії: українці масово долучаються до Лінії дронів

Понад 2 тисячі українців подали заявки в Дії, щоб долучитися до Лінії дронів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

2 200+ українців подали заяви в Дії, щоб долучитися до Лінії дронів - ідеться у повідомленні.

Зокрема Федоров опублікував відео з одним із військових, який самостійно обрав дронову бригаду, пройшов співбесіду та долучився до підрозділу "К-2" через Дію.

"Без розподілу та бюрократії", - додав міністр цифрової трансформації.

На порталі "Дія" знову доступна зміна та скасування місця проживання - Федоров