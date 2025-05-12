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Более 2 200 заявок в Дії: украинцы массово присоединяются к Линии дронов

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Украинцы активно подключаются к Линии дронов: более 2200 заявок подано через Дию.

Более 2 200 заявок в Дії: украинцы массово присоединяются к Линии дронов

Более 2 тысяч украинцев подали заявки в Дие, чтобы присоединиться к Линии дронов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

2 200+ украинцев подали заявления в Дие, чтобы присоединиться к Линии дронов

- говорится в сообщении.

В частности, Федоров опубликовал видео с одним из военных, который самостоятельно выбрал дронную бригаду, прошел собеседование и присоединился к подразделению "К-2" через Дию.

"Без распределения и бюрократии", - добавил министр цифровой трансформации.

На портале "Дія" снова доступно изменение и отмена места жительства - Федоров08.05.25, 19:34 • 12877 просмотров

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