Более 2 200 заявок в Дії: украинцы массово присоединяются к Линии дронов

Более 2 тысяч украинцев подали заявки в Дие, чтобы присоединиться к Линии дронов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

2 200+ украинцев подали заявления в Дие, чтобы присоединиться к Линии дронов - говорится в сообщении.

В частности, Федоров опубликовал видео с одним из военных, который самостоятельно выбрал дронную бригаду, прошел собеседование и присоединился к подразделению "К-2" через Дию.

"Без распределения и бюрократии", - добавил министр цифровой трансформации.

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