Зеленский провел Ставку по комплектации бригад и обеспечению

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где речь шла о комплектации бригад и обеспечении всем необходимым, передает УНН.

Сегодня было много военных дел. Я провел Ставку. Ключевой вопрос – комплектация наших бригад, обеспечение всем необходимым. Отдельно еще говорил с министром обороны Украины, Главкомом, руководителем Генштаба – детально мы готовим наши предложения по контингентам партнеров, которые могут стать частью новой архитектуры безопасности. Фактически это одна из гарантий безопасности для Украины