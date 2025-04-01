Зеленский провел Ставку по комплектации бригад и обеспечению
Киев • УНН
Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где обсуждали комплектацию бригад и их обеспечение. Также готовятся предложения по контингентам партнеров для новой архитектуры безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где речь шла о комплектации бригад и обеспечении всем необходимым, передает УНН.
Сегодня было много военных дел. Я провел Ставку. Ключевой вопрос – комплектация наших бригад, обеспечение всем необходимым. Отдельно еще говорил с министром обороны Украины, Главкомом, руководителем Генштаба – детально мы готовим наши предложения по контингентам партнеров, которые могут стать частью новой архитектуры безопасности. Фактически это одна из гарантий безопасности для Украины
Президент подчеркнул, что самая первая и наиболее эффективная для Украины гарантия нашей безопасности – это Силы обороны нашего государства и Силы безопасности, соответствующая мотивация, обеспечение, весь необходимый оборонный потенциал.
Именно из этого и исходим – украинская армия должна быть достаточно сильной, и на этом фундаменте – вся остальная архитектура безопасности
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Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал первую встречу стран, которые готовы разместить потенциальный миротворческий контингент на территории Украины. Она должна состояться уже в эту пятницу, 4 апреля.