Зеленський провів Ставку щодо комплектації бригад та забезпечення

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де йшлося про комплектацію бригад та забезпечення всім необхідним, передає УНН.

Сьогодні було багато військових справ. Я провів Ставку. Ключове питання – комплектація наших бригад, забезпечення всім необхідним. Окремо ще говорив із міністром оборони України, Головкомом, керівником Генштабу – детально ми готуємо наші пропозиції щодо контингентів партнерів, які можуть стати частиною нової архітектури безпеки. Фактично це одна з гарантій безпеки для України - сказав Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Президент наголосив, що найперша та найбільш ефективна для України гарантія нашої безпеки – це Сили оборони нашої держави та Сили безпеки, відповідна мотивація, забезпечення, увесь необхідний оборонний потенціал.

Саме з цього й виходимо – українська армія має бути достатньо сильною, і на цьому фундаменті – вся інша архітектура безпеки - резюмував Зеленський.

Раніше

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський анонсував першу зустріч країн, які готові розмістити потенційний миротворчий контингент на території України. Вона має відбутися вже цієї п’ятниці, 4 квітня.