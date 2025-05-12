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Зеленський вивів Івана Гаврилюка зі складу Ставки головкома

Київ • УНН

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Президент України Володимир Зеленський вивів Івана Гаврилюка зі складу Ставки верховного головнокомандувача. Раніше Гаврилюк був заступником міністра оборони з питань військово-технічної політики.

Зеленський вивів Івана Гаврилюка зі складу Ставки головкома

Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу Ставки верховного головнокомандувача генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка. Про це йдеться у відповідному указі, опублікованому на сайті глави держави, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Вивести зі складу Ставки верховного головнокомандувача І. Гаврилюка

- сказано в тексті указу

Раніше повідомлялося, що генерал-лейтенант Іван Гаврилюк залишається у команді Міністерства оборони, найближчим часом буде повідомлено про його нову сферу відповідальності.

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Довідково

У жовтні 2023 року Івана Гаврилюка призначили заступником міністра оборони з питань військово-технічної політики. У Міноборони Гаврилюк безпосередньо координував напрямок закупівель. На посаду першого заступника міністра оборони Рустема Умєрова його було призначено 17 травня 2024 року.

У квітні-серпні 2022 року Гаврилюк був головою робочої групи України в координаційному центрі з надання допомоги у Німеччині. До цього він був начальником Головного управління логістики та заступником начальника Генерального штабу ЗСУ. З квітня 2015 по березень 2018 року Гаврилюк очолював Тил Збройних сил.

Нагадаємо

Наприкінці березня Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки верховного головнокомандувача. Андрія Гнатова було введено до персонального складу, а Анатолія Баргилевича виведено зі складу Ставки.

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Вадим Хлюдзинський

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