"Уничтожение было на территории рф": военный раскрыл, как "минуснули" новейший Ми-28НМ
Киев • УНН
Украинские военные зенитным FPV-дроном поразили российский вертолёт Ми-28НМ. Для операции доработали «Молнию». Уничтожение произошло на территории РФ.
Украинские военные зенитным FPV-дроном поразили новейший российский ударный вертолёт Ми-28НМ, сообщили в Группировке объединённых сил 15 октября. Подробности поражения вражеского вертолёта на территории рф рассказал главный сержант батареи БПЛА-перехватчиков 115-й ОМБр с позывным "Гектор" в эфире "Суспільне" 17 октября, пишет УНН.
Подробности
"Данное поражение стало возможным только потому, что было тесное взаимодействие с соседними подразделениями, которые давали нам чёткие сигналы о заходе вражеской авиации, а также тщательное планирование со стороны дивизиона и настойчивость. Мы верили, что мы это сделаем. Спросить нам было не у кого, потому что подразделений, которые смогли поразить вражеский вертолёт, — единицы. В некоторой степени пришлось импровизировать", — рассказал военнослужащий.
По его словам, из средств поражения был использован ВБ 140 "Молния". "Мы его доработали, потому что уничтожение произошло на территории Российской Федерации, где штатная система РЭБ достаточно мощная, она не даёт там никому летать", — сказал "Гектор".
На странице 115-й бригады также рассказали о "минус вражеский Ми-28 НМ". "Результат ювелирной работы пилотов ЗРДн "Прибульці" — поражённый новейший модернизированный российский ударный вертолёт. Зенитный FPV-дрон перехватил борт в воздухе, не оставив шансов ни технике, ни экипажу", — отметили в бригаде.