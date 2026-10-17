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"Знищення було на території рф": військовий розкрив, як "мінуснули" новітній Мі-28НМ

Київ • УНН

 • 1722 перегляди

Українські військові зенітним FPV-дроном уразили російський гелікоптер Мі-28НМ. Для операції доопрацювали «Блискавку». Знищення було на території рф.

"Знищення було на території рф": військовий розкрив, як "мінуснули" новітній Мі-28НМ
Ураження Мі-28НМ. Скріншот відео 115-ї ОМБр

Українські військові зенітним FPV-дроном уразили новітній російський ударний гелікоптер Мі-28НМ, повідомили в Угрупованні об'єднаних сил 15 жовтня. Деталі ураження ворожого вертольота на території рф розповів головний сержант батареї БПЛА-перехоплювачів 115-ї ОМБр із позивним "Гектор" в етері "Суспільного" 17 жовтня, пише УНН.

Деталі

"Дане ураження стало можливим тільки тому, що була тісна взаємодія із суміжниками, які давали нам чіткі сигнали про захід ворожої авіації, а також ретельне планування з боку дивізону і наполегливість. Ми вірили, що ми це зробимо. Спитати нам було ні в кого, бо підрозділів, які змогли уразити ворожий гелікоптер - одиниці. У деякій мірі прийшлося імпровізувати", - розповів військовий.

З його слів, із засобів ураження було використано ВБ 140 "Блискавка". "Ми його доопрацювали, бо знищення було на території російської федерації, де штатна система РЕБ досить потужна, вона не дає літати там нікому", - сказав "Гектор".

На сторінці 115-ї бригади також розповіли про "мінус ворожий Мі-28 НМ". "Результат ювелірної роботи пілотів ЗРДн "Прибульці" - уражений новітній модернізований російський ударний гелікоптер. Зенітний FPV-дрон перехопив борт у повітрі, не залишивши шансів ані техніці, ані екіпажу", - зазначили у бригаді.

Юлія Шрамко

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