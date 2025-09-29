Объявлены финалисты Нацотбора на "Детское Евровидение-2025": кто может представить Украину?
Киев • УНН
12 октября определят представителя Украины на Детском Евровидении-2025 в Грузии. За право поехать в Тбилиси будут соревноваться семеро юных финалистов из разных регионов страны.
Подробности
В финал украинского отбора прошли:
- София Нерсесян, 10 лет (Киев)
- Ангелина Глогусь, 13 лет (Тернополь)
- Ликерия Чирва, 9 лет (Киев)
- Ольга Нестерко, 10 лет (Львовская область)
- Всеволод Скрима, 13 лет (Запорожье)
- Злата Иванив, 11 лет (Одесса)
- Владислав Васицкий, 12 лет (Киев)
В этом году конкурс станет уже 23-м по счету и будет проходить в Грузии после триумфа страны на "Детском Евровидении-2024", где победу одержал Андрей Путкарадзе с песней "To My Mom". Для Грузии это будет второе проведение детского конкурса после 2017 года.
По состоянию на сентябрь 2025 года уже 18 стран подтвердили свое участие в музыкальном соревновании. По правилам, право выступать на "Детском Евровидении" имеют страны, чьи национальные вещатели являются активными членами Европейского вещательного союза (ЕВС) и способны обеспечить трансляцию шоу в прямом эфире.
Таким образом, уже через несколько недель станет известно, кто именно представит Украину на большой сцене Тбилиси.
