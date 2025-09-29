$41.480.01
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Оголошено фіналістів Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2025": хто може представити Україну?

Київ • УНН

 • 1038 перегляди

12 жовтня визначать представника України на Дитячому Євробаченні-2025 у Грузії. За право поїхати до Тбілісі змагатимуться семеро юних фіналістів з різних регіонів країни.

Оголошено фіналістів Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2025": хто може представити Україну?

12 жовтня визначиться учасник, який захищатиме честь України на міжнародному пісенному конкурсі "Дитяче Євробачення-2025", що відбудеться в Грузії. За право поїхати до Тбілісі змагатимуться семеро юних фіналістів із різних регіонів країни. Про це повідомляє "Суспільне Мовлення", пише УНН.

Деталі

До фіналу українського відбору пройшли:

  • Софія Нерсесян, 10 років (Київ)
    • Ангеліна Глогусь, 13 років (Тернопіль)
      • Лікерія Чирва, 9 років (Київ)
        • Ольга Нестерко, 10 років (Львівщина)
          • Всеволод Скрима, 13 років (Запоріжжя)
            • Злата Іванів, 11 років (Одеса)
              • Владислав Васицький, 12 років (Київ)

                Цьогоріч конкурс стане вже 23-м за рахунком і проходитиме в Грузії після тріумфу країни на "Дитячому Євробаченні-2024", де перемогу здобув Андрій Путкарадзе з піснею "To My Mom". Для Грузії це буде друге проведення дитячого конкурсу після 2017 року.

                Станом на вересень 2025-го вже 18 країн підтвердили свою участь у музичному змаганні. За правилами, право виступати на "Дитячому Євробаченні" мають країни, чиї національні мовники є активними членами Європейської мовної спілки (ЄМС) та здатні забезпечити трансляцію шоу в прямому ефірі.

                Таким чином, вже за кілька тижнів стане відомо, хто саме представить Україну на великій сцені Тбілісі.

                Степан Гафтко

