Оголошено фіналістів Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2025": хто може представити Україну?
Київ • УНН
12 жовтня визначиться учасник, який захищатиме честь України на міжнародному пісенному конкурсі "Дитяче Євробачення-2025", що відбудеться в Грузії. За право поїхати до Тбілісі змагатимуться семеро юних фіналістів із різних регіонів країни. Про це повідомляє "Суспільне Мовлення", пише УНН.
Деталі
До фіналу українського відбору пройшли:
- Софія Нерсесян, 10 років (Київ)
- Ангеліна Глогусь, 13 років (Тернопіль)
- Лікерія Чирва, 9 років (Київ)
- Ольга Нестерко, 10 років (Львівщина)
- Всеволод Скрима, 13 років (Запоріжжя)
- Злата Іванів, 11 років (Одеса)
- Владислав Васицький, 12 років (Київ)
Цьогоріч конкурс стане вже 23-м за рахунком і проходитиме в Грузії після тріумфу країни на "Дитячому Євробаченні-2024", де перемогу здобув Андрій Путкарадзе з піснею "To My Mom". Для Грузії це буде друге проведення дитячого конкурсу після 2017 року.
Станом на вересень 2025-го вже 18 країн підтвердили свою участь у музичному змаганні. За правилами, право виступати на "Дитячому Євробаченні" мають країни, чиї національні мовники є активними членами Європейської мовної спілки (ЄМС) та здатні забезпечити трансляцію шоу в прямому ефірі.
Таким чином, вже за кілька тижнів стане відомо, хто саме представить Україну на великій сцені Тбілісі.
