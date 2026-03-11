Суд оставил нардепа Шуфрича под стражей с залогом более 33 миллионов

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутата от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестора Шуфрича, которого подозревают в госизмене. Об этом сообщает Суспільне, передает УНН.

Согласно решению суда, Шуфричу продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. При этом сумма залога в более чем 33 миллиона гривен как альтернатива пребыванию в следственном изоляторе, который в январе 2026 года для нардепа избрал Киевский апелляционный суд, сегодня не изменилась - пишет издание.

Дополнение

В сентябре 2024 года прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении них. Судебное разбирательство в отношении указанных лиц продолжается. Их подозревают в финансировании действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя и захват государственной власти (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины). Народному депутату дополнительно инкриминируют государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

По версии следствия, после оккупации Крыма обвиняемые организовали перерегистрацию недвижимости по законодательству РФ, заключили договор охраны с незаконным военизированным формированием и перечислили средства в пользу росгвардии.

Кроме того, следствие считает, что народный депутат действовал в координации с бывшим высокопоставленным чиновником СНБО, который после 2014 года выехал в Москву и ныне работает на страну-агрессора. Он систематически транслировал пророссийские нарративы в публичных выступлениях и интервью, осуществляя подрывную деятельность против Украины.

Суд в очередной раз продлил меры пресечения народному депутату от запрещенной "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу и его бывшему помощнику.