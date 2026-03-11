$43.860.0351.040.33
15:03 • 2750 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45 • 7044 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
13:06 • 10201 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
12:47 • 14182 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 22598 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 32989 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 32136 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44167 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 119369 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87562 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Суд оставил нардепа Шуфрича под стражей с залогом более 33 миллионов

Киев • УНН

 • 924 просмотра

Шевченковский райсуд Киева продлил содержание под стражей Нестора Шуфрича на 60 дней. Нардепа подозревают в государственной измене и финансировании росгвардии.

Суд оставил нардепа Шуфрича под стражей с залогом более 33 миллионов

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутата от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестора Шуфрича, которого подозревают в госизмене. Об этом сообщает Суспільне, передает УНН.

Согласно решению суда, Шуфричу продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. При этом сумма залога в более чем 33 миллиона гривен как альтернатива пребыванию в следственном изоляторе, который в январе 2026 года для нардепа избрал Киевский апелляционный суд, сегодня не изменилась 

- пишет издание. 

Дополнение

В сентябре 2024 года прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении них. Судебное разбирательство в отношении указанных лиц продолжается. Их подозревают в финансировании действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя и захват государственной власти (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины). Народному депутату дополнительно инкриминируют государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

По версии следствия, после оккупации Крыма обвиняемые организовали перерегистрацию недвижимости по законодательству РФ, заключили договор охраны с незаконным военизированным формированием и перечислили средства в пользу росгвардии.

Кроме того, следствие считает, что народный депутат действовал в координации с бывшим высокопоставленным чиновником СНБО, который после 2014 года выехал в Москву и ныне работает на страну-агрессора. Он систематически транслировал пророссийские нарративы в публичных выступлениях и интервью, осуществляя подрывную деятельность против Украины.

Суд в очередной раз продлил меры пресечения народному депутату от запрещенной "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу и его бывшему помощнику.

Павел Башинский

