Суд залишив нардепа Шуфрича під вартою із заставою у понад 33 мільйони

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для народного депутата від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя" Нестора Шуфрича, якого підозрюють у держзраді. Про це повідомляє Суспільне, передає УНН.

Згідно з рішенням суду, Шуфричу продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. При цьому суму застави у понад 33 мільйони гривень як альтернативу перебування у слідчому ізоляторі, який у січні 2026 року для нардепа обрав Київський апеляційний суд, сьогодні не змінили - пише видання.

У вересні 2024 року прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно них. Судовий розгляд щодо вказаних осіб триває. Їх підозрюють у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та захопленні державної влади (ч. 3 ст. 110-2 КК України). Народному депутату додатково інкримінують державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

За версією слідства, після окупації Криму обвинувачені організували перереєстрацію нерухомості за законодавством рф, уклали договір охорони з незаконним воєнізованим формуванням та перерахували кошти на користь росгвардії.

Крім того, слідство вважає, що народний депутат діяв у координації з колишнім високопосадовцем РНБО, який після 2014 року виїхав до Москви та нині працює на країну-агресора. Він систематично транслював проросійські наративи у публічних виступах та інтерв’ю, здійснюючи підривну діяльність проти України.

