Евро-2025 (U-21): стали известны стартовые составы матча Украина – Дания

Чуть меньше чем через час, на "Татран Арене" в словацком Пряшеве, пройдет 1-й тур группы D молодежного чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Украины будет противостоять сборной Дании. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени, а тренеры уже определились со стартовыми составами на матч, пишет УНН.

Состав сборной Украины: вратарь Руслан Нещерет. В обороне (слева на право) - Константин Вивчаренко, Арсений Батагов, Эдуард Козык, Виталий Роман. В центре полузащиты - Владимир Бражко (капитан), Валентин Рубчинский, Олег Очеретько. Вингера - Назарий Волошин и Максим Брагару, а на острие - Владислав Ванат.

Запасные: Богдан Вьюнник, Владислав Велетень, Илья Квасница, Владислав Крапивцов, Илья Крупский, Тарас Михавко, Владимир Салюк, Артем Смоляков, Антон Царенко, Егор Ярмолюк, Александр Яцик и Георгий Ермаков.

Состав сборной Дании: вратарь Андреас Юнгдаль. В защите (слева на право) - Виктор Бак, Оливер Провстгаард, Томас Кристенсен, Антон Гоэи. В полузащите Оливер Серенсен, Точи Чуквуани, Вильям Вик. В нападении - Исак Енсен, Конрад Гардер, Матиас Квистгорден.

Запасные: Аске Адельгорд, Клеман Бишофф, Лукас Хей, Оскар Гейлунд, Элиас Йелерт, Вильям Люкке, Себастьян Отоа, Тео Зандер, Томас Йоргенсен, Ноа Нартей, Вильям Осула и Оскар Фрауло.

Добавим

Чемпионат Европы по футболу 2025 среди молодежных команд стартовал вчера, 11 июня, в Словакии. Турнир пройдет с 11 по 28 июня. Сборная Украины сыграет в группе с Данией, Нидерландами и Финляндией.

Из каждой группы в четвертьфинал выйдут по два лучших коллектива. При равном количестве очков прежде всего будут принимать во внимание показатели в личных встречах (очки, разница мячей, количество забитых мячей), затем - общие разницу и количество забитых мячей, дисциплинарные баллы и рейтинг сборной. Если две команды будут иметь одинаковое количество очков и одинаковую разницу мячей и будут претендовать на выход в плей-офф, в случае ничьей в их очном поединке в третьем туре будет пробиваться серия пенальти.

Перед стартом Евро, сборная Украины провела два спарринга в Испании против "Мурсии" U-21 (4:0) и Испании U-21 (1:0), после чего украинцы перебрались в Словакию.

Поединки финальной части чемпионата Европы-2025 (U-21) с участием молодежной сборной Украины будут транслировать вживую медиасервис MEGOGO и Суспильне.

MEGOGO, выигравший тендер на трансляцию матчей Евро-2025 (U-21) в Украине, покажет все матчи турнира на собственной OTT-платформе. Игры сборной Украины, а также отдельные поединки с участием других молодежных команд, будет транслировать бесплатный телеканал "MEGOGO Спорт" - в цифровом эфире (Т2) и кабельных сетях.

Суспильне Мовлення покажет часть поединков турнира.

В частности, на телеканале "Первый" и на сайте Суспильне Спорт будут транслироваться все три матча молодежной сборной Украины на групповом этапе, а также два четвертьфинала, полуфиналы и финал.

Отметим, что букмекеры отдают предпочтение, хоть и не значительное, Дании, на победу которой можно поставить с коэффициентом - 2,36. На Украину - 2,86, а на ничью - 3,55.

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