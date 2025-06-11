Украина победила Новую Зеландию 2:1 на турнире Canadian Shield

Сборная Украины по футболу завершила выступления на выставочном турнире Canadian Shield, который проходил в Канаде. В своем втором матче "сине-желтые"

, сообщает УНН.

Детали

После поражения в первом матче от хозяев соревнований наставник украинцев Сергей Ребров кардинально обновил стартовый состав, сделав сразу девять изменений. В частности, на поле с первых минут вышел дебютант основной команды страны полузащитник "Динамо" Николай Михайленко.

Украинцы доминировали на поле в первом тайме: отличные возможности забить имели Гуцуляк и Кабаев. Впрочем, на перерыв команды ушли при счете 0:0.

Во второй 45-минутке украинцы продолжили давить, и на 54-й минуте это принесло результат - динамичную атаку точным ударом завершил Алексей Гуцуляк - 1:0.

Правда, уже через 5 минут новозеландцы смогли восстановить паритет: розыгрыш углового завершился голом в исполнении Марко Стаменича - 1:1.

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А на 75-й минуте украинцы снова повели в счете: Александр Зинченко, только что выйдя на замену, точным ударом отреагировал на пас еще одного дебютанта сборной, Александра Мартынюка, который также недавно до этого появился на поле - победа команды Реброва 2:1.

Контекст

Выступление на турнире Canadian Shield стало для сборной Украины одним из этапов подготовки к отбору на Чемпионат Мира-2026, который стартует уже в сентябре. Соперниками "сине-желтых" по группе D станут команды Франции, Исландии и Азербайджана.

Напомним

В первом матче Canadian Shield сборная Украины потерпела поражение от хозяев турнира, команды Канады, со счетом 2:4. При этом по ходу игры подопечные Сергея Реброва уступали 0:4.

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