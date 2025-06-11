Україна перемогла Нову Зеландію 2:1 на турнірі Canadian Shield
Київ • УНН
Збірна України перемогла Нову Зеландію з рахунком 2:1 на турнірі Canadian Shield, голами у "синьо-жовтих" відзначилися Гуцуляк та Зінченко. Цей турнір є етапом підготовки команди до відбору на ЧС-2026.
Збірна України з футболу завершила виступи на виставковому турнірі Canadian Shield, що тривав у Канаді. У своєму другому матчі "синьо-жовті"
, повідомляє УНН.
Деталі
Після поразки у першому матчі від господарів змагань наставник українців Сергій Ребров кардинально оновив стартовий склад, зробивши одразу девʼять змін. Зокрема, на поле з перших хвилин вийшов дебютант основної команди країни півзахисник "Динамо" Микола Михайленко.
Українці домінували на полі у першому таймі: чудові нагоди забити мали Гуцуляк та Кабаєв. Втім, на перерву команди пішли за рахунку 0:0.
У другій 45-хвилинці українці продовжили тиснути, і на 54-й хвилині це принесло результат - динамічну атаку влучним ударом завершив Олексій Гуцуляк - 1:0.
Щоправда, вже за 5 хвилин новозеландці змогли відновити паритет: розіграш кутового завершився голом у виконанні Марко Стаменича - 1:1.
Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік29.04.25, 11:02 • 197707 переглядiв
А на 75-й хвилині українці знову повели в рахунку: Олександр Зніченко, щойно вийшовши на заміну, влучним ударом відреагував на пас ще одного дебютанта збірної, Олександра Мартинюка, який також нещодавно до цього з'явився на полі - перемога команди Реброва 2:1.
Контекст
Виступ на турнірі Canadian Shield став для збірної України одним із етапів підготовки до відбору на Чемпіонат Світу-2026, який стартує вже у вересні. Суперниками "синьо-жовтих" по групі D стануть команди Франції, Ісландії та Азербайджану.
Нагадаємо
У першому матчі Canadian Shield збірна України зазнала поразки від господарів турніру, команди Канади, з рахунком 2:4. При цьому по ходу гри підопічні Сергія Реброва поступалися 0:4.
Збірна України відвідала діаспору в Канаді та відкрила виставку про футбол05.06.25, 22:34 • 3948 переглядiв