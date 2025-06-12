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Євро-2025 (U-21): стали відомі стартові склади матчу Україна - Данія

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Сьогодні збірна України U-21 стартує на Євро-2025 проти Данії. Тренери оголосили склади. Букмекери віддають перевагу Данії.

Євро-2025 (U-21): стали відомі стартові склади матчу Україна - Данія

Трохи менше ніж за годину, на "Татран Арені" у словацькому Пряшеві, пройде 1-й тур групи D молодіжного чемпіонату Європи з футболу, в якому збірна України протистоятиме збірній Данії. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом, а тренери вже визначилися із стартовими складами на матч, пише УНН.

Склад збірної України: воротар Руслан Нещерет. В обороні (зліва на право) - Костянтин Вівчаренко, Арсеній Батагов, Едуард Козик, Віталій Роман. В центрі півзахисту - Володимир Бражко (капітан), Валентин Рубчинський, Олег Очеретько. Вінгери - Назарій Волошин та Максим Брагару, а на вістрі - Владислав Ванат.

Запасні: Богдан В’юнник, Владислав Велетень, Ілля Квасниця, Владислав Крапивцов, Ілля Крупський, Тарас Михавко, Володимир Салюк, Артем Смоляков, Антон Царенко, Єгор Ярмолюк, Олександр Яцик та Георгій Єрмаков.

Склад збірної Данії: воротар Андреас Юнгдаль. В захисті (зліва на право) - Віктор Бак, Олівер Провстгаард, Томас Крістенсен, Антон Гоеі. В півзахисті Олівер Серенсен, Точі Чуквуані, Вільям Вік. В нападі - Ісак Єнсен, Конрад Гардер, Матіас Квістгорден.

Запасні: Аске Адельгорд, Клеман Бішофф, Лукас Хей, Оскар Гейлунд, Еліас Йелерт, Вільям Люкке, Себастьян Отоа, Тео Зандер, Томас Йоргенсен, Ноа Нартей, Вільям Осула та Оскар Фрауло.

Додамо

Чемпіонат Європи з футболу 2025 серед молодіжних команд стартував учора, 11 червня, у Словаччині. Турнір пройде з 11 по 28 червня. Збірна України зіграє у групі з Данією, Нідерландами та Фінляндією.

Зкожної групи до чвертьфіналу вийдуть по два найкращі колективи. За рівної кількості очок передусім братимуть до уваги показники в особистих зустрічах (очки, різниця м'ячів, кількість забитих м'ячів), потім - загальні різницю й кількість забитих м'ячів, дисциплінарні бали та рейтинг збірної. Якщо дві команди матимуть однакову кількість очок та однакову різницю м'ячів і претендуватимуть на вихід до плей-оф, у разі нічиєї в їхньому очному поєдинку в третьому турі пробиватиметься серія пенальті.

Перед стартом Євро, збірна України провела два спаринги в Іспанії проти "Мурсії" U-21 (4:0) та Іспанії U-21 (1:0), після чого українці перебралися до Словаччини.

Поєдинки фінальної частини чемпіонату Європи-2025 (U-21) за участю молодіжної збірної України транслюватимуть наживо медіасервіс MEGOGO та Суспільне.

MEGOGO, що виграв тендер на трансляцію матчів Євро-2025 (U-21) в Україні, покаже всі матчі турніру на власній OTT-платформі. Ігри збірної України, а також окремі поєдинки за участю інших молодіжних команд, транслюватиме безкоштовний телеканал "MEGOGO Спорт" - у цифровому ефірі (Т2) та кабельних мережах.

Суспільне Мовлення покаже частину поєдинків турніру.

Зокрема, на телеканалі "Перший" та на сайті Суспільне Спорт транслюватимуться всі три матчі молодіжної збірної України на груповому етапі, а також два чвертьфінали, півфінали та фінал.

Зазначимо, що букмекери віддають перевагу, хоч і не значну, Данії, на перемогу якої можна поставити з коефіцієнтом - 2,36. На України - 2,86, а на нічию - 3,55.

Україна перемогла Нову Зеландію 2:1 на турнірі Canadian Shield11.06.25, 02:04 • 2914 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
Національна суспільна телерадіокомпанія України
Фінляндія
Данія
Іспанія
Нідерланди
Словаччина
Україна
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