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Евро-2025 (U-21): решающий матч Украина-Нидерланды начался

Киев • УНН

 • 786 просмотра

Молодежная сборная Украины по футболу проведет заключительный матч группы D против Нидерландов в Пряшеве. Для выхода в четвертьфинал украинцам достаточно ничьей. Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

Евро-2025 (U-21): решающий матч Украина-Нидерланды начался

В словацком городе Пряшев начался заключительный матч группы D молодежного чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Украины противостоит сборной Нидерландов. Для выхода в четвертьфинал в матче с Нидерландами их устроит ничья, передает УНН.

Детали

Состав сборной Украины: вратарь Руслан Нещерет. В обороне (слева направо) - Константин Вивчаренко, Тарас Михавко, Арсений Батагов (капитан), Илья Крупский. В центре полузащиты - Егор Ярмолюк, Валентин Рубчинский, Олег Очеретько. Вингер - Назарий Волошин и Максим Брагару, а на острие - Владислав Ванат.

Состав сборной Нидерландов: вратарь Робин Рофс. В обороне (слева направо) - Ян Матсен, Жорель Хато, Рав ван дер Берг, Девин Ренш. В центре полузащиты - Кеннет Тейлор, Лусиано Валенте, Райан Фламинго. Вингер - Рубен ван Боммел и Миллон Менхоф. На острие - Том ван Берген.

Отметим, что в матче против Нидерландов не сыграет капитан сборной Украины Владимир Бражко, который в матче против Финляндии получил две красные карточки.

Был неправ из-за первой желтой карточки, моя ответственность. Выводы сделаны, продолжаем работать дальше. Горжусь командой, которая боролась до конца и выиграла этот матч, что сейчас самое важное 

- сказал после матча с финнами Бражко.

Дополнение

Сегодня, 18 июня, в Словакии молодежная сборная Украины продолжит свое выступление на Евро-2025 (U-21) поединком против Нидерландов.

Встреча в Пряшеве начнется в 19:00 по киевскому времени.

В стартовом матче сине-желтые уступили Дании — 2:3, а во втором туре победили Финляндию - 2:0. На данный момент подопечные Унаи Мельгосы занимают второе место в группе, и для выхода в четвертьфинал в матче с Нидерландами их устроит ничья.

Поединки финальной части чемпионата Европы-2025 (U-21) с участием молодежной сборной Украины будут транслироваться вживую медиасервис MEGOGO и Суспільне.

Букмекеры отдают уверенную победу Нидерландам, на победу которых можно поставить с коэффициентом - 1,55. На победу Украины - 5,9, а на ничью - 5,2.

Напомним

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал ситуацию вокруг языкового скандала, который произошел на выходных, когда 16-летний украинский тик-токер Ренат Попружный сделал замечание футболисту из-за русского языка на поле, отметив, что не хочет быть участником языковых скандалов и не позволит использовать свою фамилию в ситуациях, которые будут противоречивыми для Украины. В Министерстве молодежи и спорта призвали общественность не поддаваться на информационные провокации, а уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает недопустимыми действия "Odesa Football Media Team", которые выгнали юношу из команды за замечание Селезневу.

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
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Нидерланды
Украина
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