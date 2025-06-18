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Євро-2025 (U-21): вирішальний матч Україна-Нідерланди розпочався

Київ • УНН

 • 1072 перегляди

Молодіжна збірна України з футболу проведе заключний матч групи D проти Нідерландів у Пряшеві. Для виходу у чвертьфінал українцям достатньо нічиєї. Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Євро-2025 (U-21): вирішальний матч Україна-Нідерланди розпочався

У словацькому Пряшеві, розпочався заключний матч групи D молодіжного чемпіонату Європи з футболу, в якому збірна України протистоїть збірній Нідерландів. Для виходу у чвертьфінал у матчі з Нідерландами їх влаштує нічия, передає УНН.

Деталі

Склад збірної України: воротар Руслан Нещерет. В обороні (зліва на право) - Костянтин Вівчаренко, Тарас Михавко, Арсеній Батагов (капітан), Ілля Крупський. В центрі півзахисту - Єгор Ярмолюк, Валентин Рубчинський, Олег Очеретько. Вінгери - Назарій Волошин та Максим Брагару, а на вістрі - Владислав Ванат.

Склад збірної Нідерландів: воротар Робін Рофс. В обороні (зліва на право) - Ян Матсен, Жорель Хато, Рав ван дер Берг, Девін Ренш. В центрі півзахисту - Кеннет Тейлор, Лусіано Валенте, Раян Фламінго. Вінгери - Рубен ван Боммел та Міллон Менхоф. На вістрі - Том ван Берген.

Зазначимо, що в матчі проти Нідерландів не зіграє капітан збірної України Володимир Бражко, який в матчі проти Фінляндії отримав дві червоні картки.

Був неправий через першу жовту картку, моя відповідальність. Висновки зроблені, продовжуємо працювати далі. Пишаюся командою, яка боролася до кінця та виграла цей матч, що зараз найважливіше 

- сказав після матчу з фінами Бражко.

Доповнення

Сьогодні, 18 червня, у Словаччині молодіжна збірна України продовжить свій виступ на Євро-2025 (U-21) поєдинком проти Нідерландів.

Зустріч у Пряшеві розпочнеться о 19:00 за київським часом.

У стартовому матчі синьо-жовті поступилися Данії — 2:3, а в другому турі перемогли Фінляндію - 2:0. Наразі підопічні Унаї Мельгоси посідають друге місце в групі, і для виходу у чвертьфінал у матчі з Нідерландами їх влаштує нічия.

Поєдинки фінальної частини чемпіонату Європи-2025 (U-21) за участю молодіжної збірної України транслюватимуть наживо медіасервіс MEGOGO та Суспільне.

Букмекери віддають впевнену перемогу Нідерландам, на перемогу якої можна поставити з коефіцієнтом - 1,55. На перемогу України - 5,9, а на нічию - 5,2.

Нагадаємо

Колишній нападник збірної України Євген Селезньов прокоментував ситуацію навколо мовного скандалу, який стався вихідними, коли 16-річний український тік-токер Ренат Попружний зробив зауваження футболісту через російську мову на полі, зазначивши, що не хоче бути учасником мовних скандалів і не довзолить використовувати своє прізвище в ситуаціях, які будуть суперечливими для України. У Міністерстві молоді та спорту закликали громадськість не піддаватись на інформаційні провокації, а уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає неприпустимими дії "Odesa Football Media Team", які вигнали юнака з команди за зауваження Селезньову.

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
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