Эксклюзив
13:20 • 2872 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 4840 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 5474 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 5498 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 5170 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
11:25 • 8406 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:32 • 10659 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
09:58 • 10253 просмотра
Информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения - ЦПД
08:41 • 8742 просмотра
рф атаковала энергетику в 4 областях, сложнее всего - в Днепропетровской, графики продолжаются - Минэнерго
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 34111 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Объявлен лонглист Нацотбора-2026: кто поборется за право представлять Украину на Евровидении

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Обнародован лонглист Нацотбора на Евровидение-2026, в который вошли 15 украинских исполнителей. Из 451 заявки выбраны участники, которые будут бороться за право представлять Украину в Вене.

Объявлен лонглист Нацотбора-2026: кто поборется за право представлять Украину на Евровидении

В Украине обнародовали лонглист Нацотбора на Евровидение-2026 — в него вошли 15 украинских исполнителей, которые стремятся представить страну на конкурсе, который пройдет в столице Австрии Вене, передает УНН со ссылкой на Суспільне мовлення.

В список участников Национального отбора вошли:

  • ANSTAY;
    • Jerry Heil;
      • Karyotype;
        • KHAYAT;
          • LAUD;
            • LELÉKA;
              • MOLODI;
                • MON FIA;
                  • Monokate;
                    • Mr. Vel;
                      • OKS;
                        • The Elliens;
                          • Valeriya Force;
                            • Марта Адамчук;
                              • ЩукаРыба.

                                Добавим

                                В сообщении указано, длинный список Нацотбора выбрали из 451 заявки, среди которых были 313 сольных исполнителей и 79 групп.

                                Для участия в нацотборе Евровидения подали 451 заявку: среди претендентов - 30 бывших заявителей31.10.25, 11:43 • 4666 просмотров

                                В ближайшие дни состоится прослушивание участников, на котором выберут девятку финалистов Нацотбора-2026.

                                Среди участников лонглиста, которые по результатам прослушиваний не попадут в список финалистов, будет проведено рейтинговое онлайн-голосование, которое определит еще одного участника финала.

                                Менеджмент Оли Поляковой жалуется в EBU на правила Нацотбора на Евровидение-202623.10.25, 16:49 • 2638 просмотров

                                Всего в финале Нацотбора, который состоится в феврале 2026 года в формате телевизионного концерта, примут участие до 10 исполнителей. Как и в предыдущие годы, победителя Нацотбора определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав звездного жюри финала выберут украинцы путем онлайн-голосования.

                                70-й, юбилейный, конкурс Евровидения состоится в Австрии. Городом проведения конкурса выбрана Вена. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, гранд-финал — 16 мая на Wiener Stadthalle, крупнейшей крытой арене Австрии. Это уже в третий раз, когда Вена будет принимать самый масштабный музыкальный конкурс.

                                Евровидение меняет правила голосования после скандалов вокруг Израиля – СМИ21.11.25, 18:10 • 7321 просмотр

                                Антонина Туманова

                                Культура
                                Музыкант
                                Национальная общественная телерадиокомпания Украины (Suspline)
                                Вена
                                Австрия
                                Украина