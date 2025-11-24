Объявлен лонглист Нацотбора-2026: кто поборется за право представлять Украину на Евровидении
Киев • УНН
Обнародован лонглист Нацотбора на Евровидение-2026, в который вошли 15 украинских исполнителей. Из 451 заявки выбраны участники, которые будут бороться за право представлять Украину в Вене.
В Украине обнародовали лонглист Нацотбора на Евровидение-2026 — в него вошли 15 украинских исполнителей, которые стремятся представить страну на конкурсе, который пройдет в столице Австрии Вене, передает УНН со ссылкой на Суспільне мовлення.
В список участников Национального отбора вошли:
- ANSTAY;
- Jerry Heil;
- Karyotype;
- KHAYAT;
- LAUD;
- LELÉKA;
- MOLODI;
- MON FIA;
- Monokate;
- Mr. Vel;
- OKS;
- The Elliens;
- Valeriya Force;
- Марта Адамчук;
- ЩукаРыба.
Добавим
В сообщении указано, длинный список Нацотбора выбрали из 451 заявки, среди которых были 313 сольных исполнителей и 79 групп.
В ближайшие дни состоится прослушивание участников, на котором выберут девятку финалистов Нацотбора-2026.
Среди участников лонглиста, которые по результатам прослушиваний не попадут в список финалистов, будет проведено рейтинговое онлайн-голосование, которое определит еще одного участника финала.
Всего в финале Нацотбора, который состоится в феврале 2026 года в формате телевизионного концерта, примут участие до 10 исполнителей. Как и в предыдущие годы, победителя Нацотбора определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав звездного жюри финала выберут украинцы путем онлайн-голосования.
70-й, юбилейный, конкурс Евровидения состоится в Австрии. Городом проведения конкурса выбрана Вена. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, гранд-финал — 16 мая на Wiener Stadthalle, крупнейшей крытой арене Австрии. Это уже в третий раз, когда Вена будет принимать самый масштабный музыкальный конкурс.
