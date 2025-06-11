Оккупационные войска отсутствуют на территории Днепропетровской области - ОСУВ "Хортица"

На территории Днепропетровской области российские оккупационные войска не находятся. Более того, они не присутствуют на административной границе Донецкой и Днепропетровской областей. Об этом заявил спикер ОГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Суспильне", передает УНН.

Нет, они там отсутствуют. Более того, они не присутствуют на административной границе областей, несмотря на определенные провокационные заявления, которые делали российские медиа, несмотря на одно провокационное видео, которое они вбрасывали еще на прошлой неделе. Оно на самом деле было снято на территории Донецкой области и довольно далеко. По состоянию на сейчас, несмотря на все их попытки и старания, они не дошли до административной границы областей - сказал Трегубов.

Он отметил, что оккупанты пытаются продвигаться к границе Днепропетровской области с Покровского и Новопавловского направлений.

И там, и там россияне пытались продвигаться на запад. И там, и там на их пути стала одна из бригад, которая сейчас наносит по ним огневое поражение. По состоянию на сегодня у них не получилось, это их провокация, хотя пытаются они выйти на административную границу областей с конца апреля, когда это пытались сделать еще до 9 мая. Не получилось тогда, но продолжают до сих пор - добавил Трегубов.

Напомним

Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что оккупанты не могут дойти до границ Днепропетровской области. Их сдерживают Зеленое Поле и Вольное Поле.

Также Волошин отмечал, что на южном направлении враг пытается прорваться в Днепропетровскую область, однако украинские защитники сдерживают врага. Пока россиянам не удалось даже подойти к административным границам области. Длительное время враг проводит наступательные штурмовые действия малыми группами пехоты и имеет достаточно сил и средств, чтобы в ближайшие недели держать высокую интенсивность боевых столкновений.