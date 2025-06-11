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Окупаційні війська відсутні на території Дніпропетровської області - ОСУВ "Хортиця"

Київ • УНН

 • 360 перегляди

Війська рф відсутні в Дніпропетровській області та на її адміністративних кордонах. Попри спроби, окупанти не змогли прорватися до області з кінця квітня.

Окупаційні війська відсутні на території Дніпропетровської області - ОСУВ "Хортиця"

На території Дніпропетровської області російські окупаційні війська не перебувають. Ба більше, вони не присутні на адміністративному кордоні Донецької та Дніпропетровської областей. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі "Суспільне", передає УНН.

Ні, вони там відсутні. Більше того вони не присутні на адміністративному кордоні областей, незважаючи на певні провокаційні заяви, які робили російські медіа, незважаючи на одне провокаційне відео, яке вони вкидали ще минулого тижня. Воно насправді було зняте на території Донецької області й доволі далеко. Станом на зараз, попри всі їхні спроби та намагання вони не дійшли до адміністративної межі областей

- сказав Трегубов.

Він зазначив, що окупанти намагаються просуватися до кордону Дніпропетровської області з Покровського та Новопавлівського напрямків.

І там, і там росіяни намагалися просуватися на захід. І там, і там на їх шляху стала одна із бригад, яка зараз наносить по ним вогневого ураження. Станом на сьогодні в них не вийшло, це їхня провокація, хоча намагаються вони вийти на адміністративний кордон областей з кінця квітня, коли це намагалися зробити ще до 9 травня. Не вийшло тоді, але продовжують досі

- додав Трегубов.

Нагадаємо

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявив, що окупанти не можуть дійти до кордонів Дніпропетровської області. Їх стримують Зелене Поле та Вільне Поле.

Також Волошин зазначав, що на південному напрямку ворог намагається прорватися до Дніпропетровської області, проте українські захисники стримують ворога. Наразі росіянам не вдалось навіть підійти до адміністративних кордонів області. Тривалий час ворог проводить наступальні штурмові дії малими групами піхоти й має достатньо сил і засобів, щоб найближчими тижнями тримати високу інтенсивність бойових зіткнень.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Донецька область
Дніпропетровська область
Національна суспільна телерадіокомпанія України
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