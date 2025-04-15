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У Суспільного Мовлення новий голова правління: обрали Миколу Чернотицького

Київ • УНН

 • 12479 перегляди

Наглядова рада обрала Миколу Чернотицького головою правління Суспільного Мовлення. Він запропонував додатки для дітей, спорту та аудіо, а також документальних фільмів.

У Суспільного Мовлення новий голова правління: обрали Миколу Чернотицького

15 квітня Наглядова рада обрала Миколу Чернотицького, який нині вже обіймає цю посаду, головою правління Суспільного Мовлення на подальші чотири роки. За нього проголосувало 10 з 16 членів наглядової ради. Про це повідомляє УНН із посиланням на члена Наглядової ради телерадіокомпанії  України Євгена Глібовицького у Facebook та сторінку Національного суспільного мовлення.

Деталі

На цю посаду окрім Чернотицького також претендували Володимир Горковенко, колишній політик, який працював у департаменті інформаційної політики при Порошенко, Олександр Ткаченко, колишній міністр культури та інформаційної політики та ексгендиректор "1+1 Media" та Микола Фаєнгольд, ексдиректор "PayTV Starlight Media".

Під час другого етапу конкурсу кожен із претендентів надав свої програми розвитку та відповіли на питання членів Наглядової ради.Зокрема Микола Чернотицький запропонував своє бачення розвитку суспільного мовлення, запропонувавши побудову додатків за категоріями: діти, документалка, спорт та аудіо, аби користувачі могли завантажити їх, виходячи із власних інтересів.

Першим з таких додатків Чернотицький бачить додаток для дітей, який він планує випустити у цьому році. За Чернотицького проголосували десять членів наглядової ради із шістнадцяти. Олександр Ткаченко набрав шість голосів. Володимир Горковенко та Микола Фаєнгольд закінчили свій виступ із нулями голосів.

Додатково

Микола Чернотицький входить до правління Суспільного мовника з 2017 року. До 2019 року він був відповідальним за діяльність з оптимізації центральної та регіональної структури НСТУ.

Миколу Чернотицького обрали головою правління суспільного мовника у 2021 році.

Новий конкурс на посаду голови правління Суспільного було оголошено 26 лютого 2025 року, через чотири роки, як і передбачає визначений порядок. З 2022 року Чернотицький також став членом виконавчої ради Європейської мовної спілки.

Довідка

Суспільне мовлення – це радіо і телевізійне мовлення, основною задачею якого є надання суспільних послуг і є незалежним від державних відомств. Більшість організацій громадського телерадіомовлення фінансуються коштом абонентської плати, яку сплачують громадяни за користування телерадіоприймачами.

"Суспільне" об'єднує телеканали Перший, Суспільне Культура, Суспільне Спорт та національна мережа місцевих каналів;радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, Радіоточка; сайт Suspilne.media та мережа національних і місцевих цифрових платформ, платформа Суспільне Медіатека.

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