У Общественного вещания новый председатель правления: выбрали Николая Чернотицкого

15 апреля Наблюдательный совет избрал Николая Чернотицкого, который сейчас уже занимает эту должность, председателем правления Общественного вещания на последующие четыре года. За него проголосовало 10 из 16 членов наблюдательного совета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на члена Наблюдательного совета телерадиокомпании Украины Евгения Глебовицкого в Facebook и страницу Национального общественного вещания.

Детали

На эту должность кроме Чернотицкого также претендовали Владимир Горковенко, бывший политик, работавший в департаменте информационной политики при Порошенко, Александр Ткаченко, бывший министр культуры и информационной политики и экс-гендиректор "1+1 Media" и Николай Фаенгольд, экс-директор "PayTV Starlight Media".

Во время второго этапа конкурса каждый из претендентов предоставил свои программы развития и ответили на вопросы членов Наблюдательного совета. В частности Николай Чернотицкий предложил свое видение развития общественного вещания, предложив построение приложений по категориям: дети, документалка, спорт и аудио, чтобы пользователи могли загрузить их, исходя из собственных интересов.

Первым из таких приложений Чернотицкий видит приложение для детей, которое он планирует выпустить в этом году. За Чернотицкого проголосовали десять членов наблюдательного совета из шестнадцати. Александр Ткаченко набрал шесть голосов. Владимир Горковенко и Николай Фаенгольд закончили свое выступление с нулями голосов.

Дополнительно

Николай Чернотицкий входит в правление Общественного вещателя с 2017 года. До 2019 года он был ответственным за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры НОТУ.

Николая Чернотицкого избрали председателем правления общественного вещателя в 2021 году.

Новый конкурс на должность председателя правления Общественного был объявлен 26 февраля 2025 года, через четыре года, как и предусматривает определенный порядок. С 2022 года Чернотицкий также стал членом исполнительного совета Европейского вещательного союза.

Справка

Общественное вещание – это радио и телевизионное вещание, основной задачей которого является предоставление общественных услуг и является независимым от государственных ведомств. Большинство организаций общественного телерадиовещания финансируются за счет абонентской платы, которую платят граждане за пользование телерадиоприемниками.



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