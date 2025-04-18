Захисники 2022-го року поступово повертатимуться з фронту - генерал-лейтенант Гаврилюк
Київ • УНН
В Україні готують механізми заміни бійців, які воюють з 2022 року, але демобілізація можлива лише за наявності людського ресурсу. Генерал-лейтенант Гаврилюк залишається в команді Міноборони.
В Україні завершується напрацювання механізмів, які дадуть змогу замінити бійців, які виконують бойові завдання з 2022 року. Про це заявив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, який на той час був першим заступником міністра оборони України, під час Години запитань до уряду, пише УНН.
Деталі
Практично завершене опрацювання механізму для підготовки і заміни військ, які виконують сьогодні завдання в районах бойових дій, починаючи з тих військовослужбовців, які вже виконують завдання з 2022 року
При цьому Гаврилюк додав, що заміна бійців, які воюють з 24 лютого 2022 року можливе лише тоді, коли буде людський ресурс для підготовки і заміни.
Це (демобілізація бійців 2022 року – ред.) відбудеться тільки тоді, коли у нас буде створена ситуація, коли буде наявний людський ресурс для здійснення підготовки і заміни підрозділів, які воюють
Доповнення
На момент цієї доповіді Іван Гаврилюк виконував обов’язки першого заступника міністра оборони України Рустема Умєрова. Проте сьогодні ж представник уряду у парламенті Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін звільнив Івана Гаврилюка з цієї посади.
При цьому міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Гаврилюк залишиться частиною команди. Про його нову сферу відповідальності буде відомо вже найближчим часом.
"Генерал-лейтенант Гаврилюк залишається частиною нашої команди. Найближчим часом повідомимо про його нову сферу відповідальності. Продовжуємо працювати заради ефективної армії та нашої спільної перемоги", - повідомив Умєров.