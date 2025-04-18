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Защитники 2022 года будут постепенно возвращаться с фронта - генерал-лейтенант Гаврилюк

Киев • УНН

 • 1414 просмотра

В Украине готовят механизмы замены бойцов, воюющих с 2022 года, но демобилизация возможна только при наличии человеческого ресурса. Генерал-лейтенант Гаврилюк остается в команде Минобороны.

Защитники 2022 года будут постепенно возвращаться с фронта - генерал-лейтенант Гаврилюк

В Украине завершается разработка механизмов, которые позволят заменить бойцов, выполняющих боевые задачи с 2022 года. Об этом заявил генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, который на то время был первым заместителем министра обороны Украины, во время Часа вопросов к правительству, пишет УНН.

Детали

Практически завершена обработка механизма для подготовки и замены войск, которые выполняют сегодня задачи в районах боевых действий, начиная с тех военнослужащих, которые уже выполняют задачи с 2022 года

- отметил Гаврилюк.

При этом Гаврилюк добавил, что замена бойцов, воюющих с 24 февраля 2022 года, возможна только тогда, когда будет человеческий ресурс для подготовки и замены.

Это (демобилизация бойцов 2022 года – ред.) произойдет только тогда, когда у нас будет создана ситуация, когда будет имеющийся человеческий ресурс для осуществления подготовки и замены подразделений, которые воюют

- пояснил чиновник.

Дополнение

На момент этого доклада Иван Гаврилюк исполнял обязанности первого заместителя министра обороны Украины Рустема Умерова. Однако сегодня же представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин уволил Ивана Гаврилюка с этой должности.

При этом министр обороны Рустем Умеров заявил, что Гаврилюк останется частью команды. О его новой сфере ответственности будет известно уже в ближайшее время.

"Генерал-лейтенант Гаврилюк остается частью нашей команды. В ближайшее время сообщим о его новой сфере ответственности. Продолжаем работать ради эффективной армии и нашей общей победы", - сообщил Умеров.

Павел Зинченко

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