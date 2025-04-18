Іван Гаврилюк залишається в команді Міноборони: що відомо
Київ • УНН
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що генерал-лейтенант Іван Гаврилюк продовжить роботу в команді. Незабаром буде оголошено про його нову посаду та сферу відповідальності.
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що його вже колишній перший заступник - генерал-лейтенант Іван Гаврилюк залишиться частиною команди. Про його нову сферу відповідальності буде відомо вже найближчим часом, передає УНН.
Генерал-лейтенант Гаврилюк залишається частиною нашої команди. Найближчим часом повідомимо про його нову сферу відповідальності. Продовжуємо працювати заради ефективної армії та нашої спільної перемоги
Крім того, міністр оборони подякував Гаврилюку за роботу в надзвичайно складний період.
Завдяки його зусиллям вдалося подолати низку викликів та забезпечити стабільність в одному з ключових напрямків діяльності міністерства
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