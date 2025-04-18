Иван Гаврилюк остается в команде Минобороны: что известно
Киев • УНН
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что генерал-лейтенант Иван Гаврилюк продолжит работу в команде. Вскоре будет объявлено о его новой должности и сфере ответственности.
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что его уже бывший первый заместитель - генерал-лейтенант Иван Гаврилюк останется частью команды. О его новой сфере ответственности будет известно уже в ближайшее время, передает УНН.
Генерал-лейтенант Гаврилюк остается частью нашей команды. В ближайшее время сообщим о его новой сфере ответственности. Продолжаем работать ради эффективной армии и нашей общей победы
Кроме того, министр обороны поблагодарил Гаврилюка за работу в чрезвычайно сложный период.
Благодаря его усилиям удалось преодолеть ряд вызовов и обеспечить стабильность в одном из ключевых направлений деятельности министерства
Ранее
Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны.