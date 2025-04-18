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Иван Гаврилюк остается в команде Минобороны: что известно

Киев • УНН

 • 4064 просмотра

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что генерал-лейтенант Иван Гаврилюк продолжит работу в команде. Вскоре будет объявлено о его новой должности и сфере ответственности.

Иван Гаврилюк остается в команде Минобороны: что известно

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что его уже бывший первый заместитель - генерал-лейтенант Иван Гаврилюк останется частью команды. О его новой сфере ответственности будет известно уже в ближайшее время, передает УНН.

Генерал-лейтенант Гаврилюк остается частью нашей команды. В ближайшее время сообщим о его новой сфере ответственности. Продолжаем работать ради эффективной армии и нашей общей победы 

- сообщил Умеров.

Кроме того, министр обороны поблагодарил Гаврилюка за работу в чрезвычайно сложный период.

Благодаря его усилиям удалось преодолеть ряд вызовов и обеспечить стабильность в одном из ключевых направлений деятельности министерства 

- резюмировал Умеров.

Ранее

Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны.

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