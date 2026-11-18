В Черновцах в реабилитационном центре, который должен был помогать людям с наркотической и алкогольной зависимостью, пациентов фактически удерживали в изоляции и принуждали к труду. Родственники ежемесячно платили за их лечение от 30 до 60 тысяч гривен, однако вместо реабилитации люди подвергались физическому и психологическому давлению. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры пяти лицам сообщили о подозрении в торговле людьми под видом предоставления реабилитационных услуг. В учреждении находились 29 человек с алкогольной и наркотической зависимостью - говорится в сообщении.

По данным следствия, деятельность центра организовал 52-летний мужчина вместе с четырьмя знакомыми. Учреждение функционировало ориентировочно с июня 2024 года по ноябрь 2026 года. Родственники пациентов ежемесячно платили от 30 до 60 тысяч гривен за лечение зависимости. Вместо этого людей изолировали и принуждали работать для обеспечения нужд учреждения.

Пациенты убирали помещения и санитарные зоны, готовили еду и тому подобное. За отказ работать или нарушение установленных правил к ним применяли физическую силу и психологическое давление.

Условия пребывания также ограничивали свободу передвижения людей. На окнах были установлены решётки, двери не имели внутренних ручек, а территорию центра огородили колючей проволокой. Пациентов кормили просроченными продуктами.

Во время обысков правоохранители обнаружили 29 человек: 24 мужчин и 5 женщин. Изъяты ножи, биты, два травматических пистолета и лекарственные средства, срок годности которых истёк более трёх лет назад.

Организатор и четверо его сообщников задержаны. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины. Всем пяти подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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