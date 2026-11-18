Мошенники выманивают банковские данные под видом государственных выплат. Полиция советует проверять информацию только в официальных источниках.

В Нацполиции предупредили об опасностях, связанных с сообщениями о денежной помощи или социальной выплате. Об этом сообщает УНН. Детали Отмечается, что мошенники распространяют в социальных сетях и мессенджерах сообщения и рекламу с предложениями получить государственные выплаты, компенсации, помощь от международных организаций или благотворительных фондов. Чтобы вызвать доверие, злоумышленники могут использовать названия и фирменный стиль известных государственных учреждений, сервисов и организаций, а ссылка в сообщении может вести на поддельный сайт - говорится в сообщении. Осторожно, фишинг: мошенники маскируют вирусы под официальные письма НБУ Указывается, что на таком сайте предлагают якобы пройти авторизацию, подтвердить право на выплату или ввести данные для зачисления средств. Мошенники могут просить ввести: номер платежной карты и срок ее действия; CVV / CVC-код; PIN-код; финансовый номер телефона; пароль к интернет-банкингу; одноразовый код из SMS или push-сообщения от банка. Не вводите такие данные на сайтах, на которые попали по ссылкам из сообщений, рекламы или публикаций в социальных сетях - призывают правоохранители. Они предупреждают, что после получения информации мошенники также могут звонить и представляться сотрудниками банка, государственного учреждения или другой организации. Под предлогом "подтверждения выплаты" или "завершения регистрации" они могут пытаться получить дополнительные банковские данные или убедить вас совершить определенную операцию. Звонят «из полиции» и просят деньги за родственника: киберполиция предупредила о мошеннической схеме Как уберечься? Проверяйте информацию о государственных и социальных выплатах в официальных источниках. Не переходите по ссылкам для оформления выплат из рекламных объявлений, сообщений в социальных сетях и мессенджерах. Не сообщайте PIN-код, CVV / CVC-код, пароли от интернет-банкинга и одноразовые коды подтверждения операций. Не вводите банковские данные на сайтах, в подлинности которых не уверены. Если раскрыли платежные данные мошенникам, немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту. "Помните: логотипы и названия государственных учреждений на сайте или в сообщении еще не означают, что ресурс настоящий", - добавили в полиции. Напомним В Киберполиции предупредили об опасностях во время покупки автомобиля онлайн. Мошенники придумали новую схему с активацией банковских карт: как не попасться на "крючок"