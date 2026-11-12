Мошенники придумали новую схему с активацией банковских карт: как не попасться на "крючок"
Киев • УНН
Злоумышленники звонят от имени банка и выманивают конфиденциальные данные. Госспецсвязи советует завершить разговор и обратиться в банк.
Украинцев предупреждают о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники теперь представляются сотрудниками банка и просят немедленно обновить или активировать банковскую карту. Таким образом они пытаются получить личные данные клиентов и доступ к деньгам. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи, передает УНН.
Детали
Звонят и говорят, что нужно срочно обновить данные банковской карты? Осторожно! Это могут быть мошенники! Чтобы получить доступ к вашим средствам, мошенники звонят, представляются сотрудниками банка и сообщают о якобы необходимости срочно "обновить активацию" банковской карты. Чтобы заставить действовать быстро, они могут подчеркивать, что карту заблокируют или доступ к средствам будет ограничен. В разговоре просят сообщить конфиденциальные данные и диктуют, какие операции нужно выполнить в банковском приложении
Чтобы не попасть в ловушку, в Госспецсвязи призывают:
- не сообщать реквизиты платежной карты, PIN-код, пароли и коды из SMS;
- не выполнять операции в банковском приложении по указанию посторонних лиц;
- не торопиться, даже если собеседник убеждает, что действовать нужно "немедленно";
- завершить разговор и позвонить в банк по номеру, указанному на обратной стороне платежной карты или на официальном сайте банка.
Если вы уже стали жертвой мошенничества — сообщите в киберполицию.
Напомним
Киберполиция Украины назвала пять наиболее распространенных видов интернет-мошенничества, среди которых непоставка товара после предоплаты и звонки от псевдобанков.