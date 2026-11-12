Мошенники придумали новую схему с активацией банковских карт: как не попасться на "крючок"

$45.320.1850.480.60
ukenru
09:11 • 10707 просмотра
Украина вновь фиксирует ограничения скорости Starshield - Зеленский
09:01 • 10734 просмотра
В Киеве выросло число пострадавших после удара рф по многоэтажкеPhoto
Эксклюзив
07:35 • 20479 просмотра
Генераторы возле жилых домов: где их можно устанавливать и какие штрафы грозят за нарушения
Эксклюзив
06:45 • 24743 просмотра
Возвращение с войны к работе: с какими вызовами сталкиваются ветераны и как им помочь
06:36 • 16862 просмотра
Российский дрон попал в многоэтажку в Киеве: есть разрушения
12 ноября, 02:53 • 22162 просмотра
"Ночь, когда загорелась Балтика": Генштаб показал поражение порта Усть-Луга в РФVideo
11 ноября, 23:15 • 24081 просмотра
Свитолина одержала первую победу на WTA Finals 2026 и сохранила шансы на полуфинал
11 ноября, 21:12 • 22126 просмотра
США просят россию предложить новое соглашение о безопасности с Европой — СМИ раскрыли детали
11 ноября, 19:40 • 21899 просмотра
Представители США передадут путину предложение о прекращении огня — Зеленский ожидает ответа в Дублине
11 ноября, 18:51 • 21664 просмотра
Куда звонить, если пропал свет — энергетики дали пошаговую инструкциюVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Ормузский пролив может остаться глобальной проблемой после войны с Ираном — Foreign Policy12 ноября, 00:49 • 14400 просмотра
Брата Орбана взяли під стражу на месяц по делу о визовой схемеPhoto12 ноября, 02:22 • 11263 просмотра
В войне против Украины погибли более 11 тысяч иностранцев из 100 стран — BloombergPhoto12 ноября, 03:24 • 12950 просмотра
Что празднуют 12 ноября в Украине и мире12 ноября, 03:59 • 8562 просмотра
Удар рф по многоэтажке в Киеве: погибла женщина, 5 пострадавшихPhoto07:52 • 13688 просмотра
публикации
Генераторы возле жилых домов: где их можно устанавливать и какие штрафы грозят за нарушения
Эксклюзив
07:35 • 20480 просмотра
Возвращение с войны к работе: с какими вызовами сталкиваются ветераны и как им помочь
Эксклюзив
06:45 • 24744 просмотра
Как быть заметным на тёмных улицах — в полиции дали советы пешеходам и водителям11 ноября, 16:47 • 37855 просмотра
Рада поддержала масштабные изменения в прокуратуре: кого будут проверять, как будут назначать руководителей и за что будут наказывать11 ноября, 16:05 • 40714 просмотра
От триумфа к жизни под огнём: что пережил Херсон за четыре года после освобожденияPhoto11 ноября, 14:43 • 43663 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Стив Уиткофф
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
"Ты — маленькая су**а" — российский боец UFC Нурмагомедов напал со спины на грузинского экс-чемпиона ДвалишвилиVideo11 ноября, 19:08 • 21546 просмотра
В Германии восстанавливают «Орлиное гнездо» — бывшую резиденцию Гитлера, уничтоженную пожаром11 ноября, 13:01 • 33047 просмотра
Отца Меган Маркл вновь взяли под арест после снятия браслета11 ноября, 06:59 • 45629 просмотра
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и рискует оказаться под стражей10 ноября, 21:01 • 41908 просмотра
«Просто два ютубера, які расслабляются» — Холанд учил MrBeast медитацииPhotoVideo10 ноября, 19:56 • 38390 просмотра
Актуальное
Отопление
The New York Times
Старлинк
Тесла Модель Y
9К720 Искандер

Мошенники придумали новую схему с активацией банковских карт: как не попасться на "крючок"

Киев • УНН

 • 1420 просмотра

Злоумышленники звонят от имени банка и выманивают конфиденциальные данные. Госспецсвязи советует завершить разговор и обратиться в банк.

Мошенники придумали новую схему с активацией банковских карт: как не попасться на "крючок"

Украинцев предупреждают о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники теперь представляются сотрудниками банка и просят немедленно обновить или активировать банковскую карту. Таким образом они пытаются получить личные данные клиентов и доступ к деньгам. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи, передает УНН.

Детали

Звонят и говорят, что нужно срочно обновить данные банковской карты? Осторожно! Это могут быть мошенники! Чтобы получить доступ к вашим средствам, мошенники звонят, представляются сотрудниками банка и сообщают о якобы необходимости срочно "обновить активацию" банковской карты. Чтобы заставить действовать быстро, они могут подчеркивать, что карту заблокируют или доступ к средствам будет ограничен. В разговоре просят сообщить конфиденциальные данные и диктуют, какие операции нужно выполнить в банковском приложении

- говорится в сообщении.

Чтобы не попасть в ловушку, в Госспецсвязи призывают:

  • не сообщать реквизиты платежной карты, PIN-код, пароли и коды из SMS;
    • не выполнять операции в банковском приложении по указанию посторонних лиц;
      • не торопиться, даже если собеседник убеждает, что действовать нужно "немедленно";
        • завершить разговор и позвонить в банк по номеру, указанному на обратной стороне платежной карты или на официальном сайте банка.

          Если вы уже стали жертвой мошенничества — сообщите в киберполицию.

          Напомним

          Киберполиция Украины назвала пять наиболее распространенных видов интернет-мошенничества, среди которых непоставка товара после предоплаты и звонки от псевдобанков.

          Алла Киосак

          ОбществоКриминал и ЧПФинансы
          Кибератака
          Банковская карта