Мошенники придумали новую схему с активацией банковских карт: как не попасться на "крючок"

Украинцев предупреждают о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники теперь представляются сотрудниками банка и просят немедленно обновить или активировать банковскую карту. Таким образом они пытаются получить личные данные клиентов и доступ к деньгам. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи, передает УНН.

Детали

Звонят и говорят, что нужно срочно обновить данные банковской карты? Осторожно! Это могут быть мошенники! Чтобы получить доступ к вашим средствам, мошенники звонят, представляются сотрудниками банка и сообщают о якобы необходимости срочно "обновить активацию" банковской карты. Чтобы заставить действовать быстро, они могут подчеркивать, что карту заблокируют или доступ к средствам будет ограничен. В разговоре просят сообщить конфиденциальные данные и диктуют, какие операции нужно выполнить в банковском приложении - говорится в сообщении.

Чтобы не попасть в ловушку, в Госспецсвязи призывают:

не сообщать реквизиты платежной карты, PIN-код, пароли и коды из SMS;

не выполнять операции в банковском приложении по указанию посторонних лиц;

не торопиться, даже если собеседник убеждает, что действовать нужно "немедленно";

завершить разговор и позвонить в банк по номеру, указанному на обратной стороне платежной карты или на официальном сайте банка.

Если вы уже стали жертвой мошенничества — сообщите в киберполицию.

Напомним

Киберполиция Украины назвала пять наиболее распространенных видов интернет-мошенничества, среди которых непоставка товара после предоплаты и звонки от псевдобанков.