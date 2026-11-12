Шахраї вигадали нову схему з активацією банківських карток: як не потрапити на "гачок"

$45.320.1850.480.60
ukenru
09:11 • 10484 перегляди
Україна знову фіксує обмеження швидкості Starshield - Зеленський
09:01 • 10521 перегляди
У Києві зросла кількість постраждалих після удару рф по багатоповерхівціPhoto
Ексклюзив
07:35 • 20247 перегляди
Генератори біля житлових будинків: де їх можна встановлювати та які штрафи загрожують за порушення
Ексклюзив
06:45 • 24507 перегляди
Повернення з війни до роботи: з якими викликами стикаються ветерани та як їм допомогти
06:36 • 16749 перегляди
Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Києві: є руйнування
12 листопада, 02:53 • 22077 перегляди
"Ніч, коли запалала Балтика": Генштаб показав ураження порту усть-луга в рфVideo
11 листопада, 23:15 • 24028 перегляди
Світоліна здобула першу перемогу на WTA Finals 2026 і зберегла шанси на півфінал
11 листопада, 21:12 • 22113 перегляди
США просять росію запропонувати нову угоду про безпеку з Європою - ЗМІ розкрили деталі
11 листопада, 19:40 • 21890 перегляди
Представники США передадуть путіну пропозицію про припинення вогню - Зеленський очікує на відповідь у Дубліні
11 листопада, 18:51 • 21659 перегляди
Куди дзвонити, коли зникло світло - енергетики дали покрокову інструкціюVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Ормузька протока може залишитися глобальною проблемою після війни з Іраном - Foreign Policy12 листопада, 00:49 • 14400 перегляди
Брата Орбана взяли під варту на місяць у справі про візову схемуPhoto12 листопада, 02:22 • 11263 перегляди
На війні проти України загинули понад 11 тисяч іноземців із 100 країн - BloombergPhoto12 листопада, 03:24 • 12950 перегляди
Що святкують 12 листопада в Україні та світі12 листопада, 03:59 • 8562 перегляди
Удар рф по багатоповерхівці у Києві: загинула жінка, 5 постраждалихPhoto07:52 • 13688 перегляди
Публікації
Генератори біля житлових будинків: де їх можна встановлювати та які штрафи загрожують за порушення
Ексклюзив
07:35 • 20247 перегляди
Повернення з війни до роботи: з якими викликами стикаються ветерани та як їм допомогти
Ексклюзив
06:45 • 24507 перегляди
Як бути видимим на темних вулицях - у поліції дали поради пішоходам та водіям11 листопада, 16:47 • 37735 перегляди
Рада підтримала масштабні зміни в прокуратурі: кого перевірятимуть, як призначатимуть керівників і за що каратимуть11 листопада, 16:05 • 40596 перегляди
Від тріумфу до життя під вогнем: що пережив Херсон за чотири роки після звільненняPhoto11 листопада, 14:43 • 43530 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Стів Віткофф
Давид Арахамія
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Франція
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
“Ти - маленька су**а” - російський боєць UFC Нурмагомедов зі спини напав на грузинського ексчемпіона ДвалішвіліVideo11 листопада, 19:08 • 21468 перегляди
У Німеччині відновлюють "Орлине гніздо" - колишню резиденцію Гітлера, знищену пожежею11 листопада, 13:01 • 32967 перегляди
Батька Меган Маркл повернули під арешт після зняття браслета11 листопада, 06:59 • 45548 перегляди
Батько Меган Маркл зрізав електронний браслет і ризикує опинитися під вартою10 листопада, 21:01 • 41829 перегляди
“Просто двоє ютуберів, які розслабляються” - Голанд вчив MrBeast медитаціїPhotoVideo10 листопада, 19:56 • 38319 перегляди
Актуальне
Опалення
The New York Times
Starlink
Tesla Model Y
Іскандер (ОТРК)

Шахраї вигадали нову схему з активацією банківських карток: як не потрапити на "гачок"

Київ • УНН

 • 1342 перегляди

Зловмисники телефонують від імені банку й виманюють конфіденційні дані. Держспецзв’язку радить завершити розмову та звернутися до банку.

Шахраї вигадали нову схему з активацією банківських карток: як не потрапити на "гачок"

Українців попереджають про нову схему телефонного шахрайства. Зловмисники тепер представляються працівниками банку та просять негайно оновити або активувати банківську картку. Так вони намагаються отримати особисті дані клієнтів і доступ до грошей. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку, передає УНН.

Деталі

Телефонують та кажуть, що потрібно терміново оновити дані банківської картки? Обережно! Це можуть бути шахраї! Щоб отримати доступ до ваших коштів, шахраї телефонують, представляються працівниками банку та повідомляють про нібито необхідність терміново "оновити активацію" банківської картки. Щоб змусити діяти швидко, можуть наголошувати, що картку заблокують або доступ до коштів буде обмежено. У розмові просять повідомити конфіденційні дані та диктують, які операції потрібно виконати в банківському застосунку

- йдеться у дописі.

Щоб не потрапити в пастку, у Держспецзв’язку закликають:

  • не повідомляти реквізитів платіжної картки, PIN-коду, паролів та кодів із SMS;
    • не виконувати операцій у банківському застосунку за вказівкою сторонніх осіб;
      • не поспішати, навіть якщо співрозмовник переконує, що діяти потрібно "негайно";
        • завершити розмову та зателефонувати до банку за номером, зазначеним на звороті платіжної картки або на офіційному сайті банку.

          У випадку, якщо ви вже стали жертвою шахрайства - повідомте кіберполіцію.

          Нагадаємо

          Кіберполіція України назвала п'ять найпоширеніших видів інтернет-шахрайства, серед яких недоставка товару після передоплати та псевдобанківські дзвінки.

          Алла Кіосак

          СуспільствоКриміналФінанси
          Кібератака
          Банківська картка