Операция "Карфаген": пять фигурантов получили подозрения
Киев • УНН
САП и НАБУ сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации. Ее связывают с кол-центрами, коррупцией и другими преступлениями.
САП и НАБУ сообщили о подозрении 5 лицам в рамках операции "Карфаген". Об этом сообщили в САП 5 ноября, пишет УНН.
Под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении 5 участникам преступной организации, которую разоблачили в рамках операции "Карфаген". Отметим, что участники преступной организации наладили систематическое предоставление неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов
По данным САП, действия подозреваемых квалифицированы следующим образом:
- организатора — по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209 УК Украины;
- первого заместителя начальника одного из департаментов Службы безопасности Украины — по ч. 3 ст. 255 УК Украины;
- руководителя одного из департаментов Национальной полиции Украины — по ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 УК Украины;
- заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области — по ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3, ст. 127, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 УК Украины;
- подчиненного организатора — по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 127 УК Украины.
Суть дела
По данным САП, в рамках досудебного расследования установлено, что "организатор преступной организации, который ранее неоднократно был судим, привлек к незаконной деятельности действующих высокопоставленных должностных лиц Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Национальной полиции, а также представителей криминальной среды".
"Это обеспечивало беспрепятственное функционирование мошеннических кол-центров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев, продажу наркотических средств, а также незаконное изготовление контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты и тому подобное", — сообщили в прокуратуре.
Кроме того, как отмечается, "установлена причастность участников преступной организации к нападениям, похищениям и причинению телесных повреждений лицам в интересах преступной организации".
"Отметим, что, по версии следствия, преступная организация использовала коррупционные связи в правоохранительных органах для защиты незаконной деятельности и получения теневых доходов. Предварительно следствием установлено, что в состав преступной организации привлечено не менее 12 человек", — говорится в сообщении.
Расследование продолжается.
Операция "Карфаген": НАБУ и САП раскрыли новую схему с 12 фигурантами и обнародовали новые записи04.11.26, 16:31 • 3612 просмотров